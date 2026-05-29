Leere Wohnung, keine Klicks. Wer Immobilien ohne visuelle Aufbereitung inseriert, verliert Kaufinteressenten schon beim Scrollen. KI-gestütztes Home Staging verspricht Abhilfe, in Sekunden statt Wochen. Makler, Plattform und Tool-Anbieter erklären, was funktioniert.

Patrick-Luis Solyom, Inhaber von Solyom Immobilien, hat KI-Staging nicht über die eigene Branche entdeckt, sondern über Dritte aus völlig anderen Sektoren. Dort war längst sichtbar, wie weit KI-gestützte Werkzeuge bereits sind und wie selbstverständlich sie eingesetzt werden, sagt er. Die Immobilienwirtschaft selbst nannte er traditionell zurückhaltend, fast schon konservativ.

Das ist kein Einzelurteil. Tools, die in Retail, Marketing oder Medienproduktion längst Standard sind, kämpfen beim Makler noch um Akzeptanz. Dabei liegt das Potenzial auf der Hand: Ein Interessent, der eine leere Drei-Zimmer-Wohnung sieht, stellt sich weniger vor als einer, dem Licht, Möbel und Perspektive geboten werden. Das ist keine Designfrage, sondern Psychologie.

Was KI-Staging eigentlich ist

Home Staging bezeichnet das gezielte Herrichten einer Immobilie vor Verkauf oder Vermietung: Möbel rein, Atmosphäre schaffen, Potenzial sichtbar machen. Physisch kostet das Zeit und Geld. Digital war es lange aufwendig. Jetzt übernimmt KI den Großteil.

Konkret: Ein Makler lädt ein Foto einer leeren oder möblierten Wohnung hoch, wählt einen Stil, und die Software generiert in Sekunden ein realistisches Rendering mit virtuellen Möbeln. Tools wie Pedra können darüber hinaus einzelne Objekte entfernen, Räume entrümpeln oder Neubaugrundrisse in fotorealistische Raumansichten verwandeln.

Felix Ingla, Mitgründer von pedra.ai, benennt den Unterschied zwischen nützlichen und nutzlosen Tools direkt: Was wirklich funktioniert, sei ein Tool, das die Architektur respektiert und die Sachen abdeckt, die Makler täglich brauchen – entrümpeln, einzelne Objekte entfernen, in einem bestimmten Stil stagen. Weniger Magie, mehr Workflow.

Wo der Staging-Effekt am stärksten ist

Nicht jede Immobilie profitiert gleich. Den größten Hebel sieht Ingla bei Objekten, die so wie sie sind schwer zu verkaufen sind: Zweitwohnungen, geerbte Wohnungen, Objekte voller Gerümpel oder mit alten Möbeln. Physisches Staging ist dort oft schlicht nicht realistisch. KI übernimmt das Vorstellungsvermögen des Käufers.

Solyom bestätigt das aus der Praxis: Neubauprojekte ohne fertige Räume, Wohnungen ohne Besichtigungsmöglichkeit wegen bestehender Mieter, Objekte, von denen nur Grundrisse existieren. Alles Situationen, die sich mit KI-Staging abbilden lassen, was vorher entweder teuer oder unmöglich war.

Theo Mseka, CEO von Immowelt, sieht das strukturell genauso. Professionell fotografierte Immobilien ließen sich meistens hervorragend vermarkten, bei sanierungsbedürftigen oder leerstehenden Objekten falle es Interessenten jedoch oft schwer, sich das volle Potenzial vorzustellen. Das bremse den Verkaufsprozess unnötig aus. Immowelt analysiert deshalb, bei welchen Objekttypen KI-optimierte Bilder die Klickraten spürbar steigern und wo Originalfotografie die bessere Wahl bleibt.

Die Grenzen sind real: Schlechte Architektur lasse sich nicht reparieren, bei Außenaufnahmen helfe die Technik kaum, und bei hochwertigen Neubauten sei ein guter Fotograf immer noch besser, so Ingla. KI ersetzt die unmögliche Aufnahme, nicht die gute.

Das Qualitätsproblem, das die Branche sich selbst schafft

Mehr Nutzer bedeuten mehr schlechte Ergebnisse. Solyom beobachtet das mit Unbehagen: Immer mehr Kollegen nutzten einfache KI-Tools, oft direkt vom Handy aus. Das Problem liegt nicht an der Technik, sondern am fehlenden Anspruch bei der Anwendung.

Konkret: Wenn in einer Viereinhalb-Quadratmeter-Küche eine Großraumküche projiziert wird oder eine Zwei-Zimmer-Wohnung plötzlich mit Möbeln im Wert von mehreren zehntausend Euro ausgestattet ist, entsteht kein Vertrauen, sondern Skepsis. Kaufinteressenten bemerken die Diskrepanz. Eigentümer auch.

Solyom hat deshalb früh auf eine hybride Lösung gesetzt: KI für den Großteil der Arbeit, Architektensoftware und Architekten für komplexere Grundrisse. Diese Kombination funktioniere deutlich besser als reine KI-Lösungen. Zwei Prinzipien hält er für unverzichtbar: klare Kennzeichnung, damit Interessenten wissen, dass es sich um eine Visualisierung handelt, und Qualität ohne Kompromisse. Wer halbgar arbeitet, schadet seiner Marke mehr, als die Bilder ihm helfen.

Virtual Staging: Element einer größeren KI-Strategie

Für Immowelt ist virtuelles Staging nur ein Element einer größeren KI-Strategie. Nach der Einführung KI-generierter Exposétexte hat die Plattform drei weitere Stoßrichtungen in der Entwicklung:

Künstliche Intelligenz, die Informationen direkt aus Fotos liest und Objektmerkmale automatisch erfasst;

Modelle, die Verhaltensmuster von Suchenden analysieren, um ernsthafte Kaufinteressenten von Gelegenheitsklickern zu unterscheiden; und

automatische Bildsortierung, die je nach Käuferprofil die wirkungsvollsten Fotos nach vorne stellt.

Das erklärte Ziel heißt, weg vom klassischen Immobilienportal, hin zu einer Plattform, die Anbieter und Suchende passgenau zusammenbringt. Es gehe nicht um KI als technische Spielerei, sondern um den gezielten Einsatz dort, wo sie den gesamten Verkaufsprozess spürbar beschleunige, so Mseka.

Plattform gegen Makler? Falsches Spiel

Eine naheliegende Frage: Wenn Portale wie Immowelt immer mehr der Vermarktungsarbeit selbst übernehmen, was bleibt dann noch für den Makler?

Mseka hält die Gegenüberstellung für einen Trugschluss. KI könne zwar Markttrends vorhersagen, aber sie könne niemals die emotionale Komplexität einer Preisverhandlung steuern oder die tiefgreifende Expertise bieten, die für die fundierte Einschätzung notwendiger Sanierungen nötig sei. Das Ziel sei Aufgabenspezialisierung, nicht Verdrängung: Routinearbeit übernimmt die Maschine, das Beratungsgespräch der Mensch.

Ingla sieht es ähnlich: Sobald alle ordentliche Fotos haben, verschiebt sich der Unterschied zurück zu den Dingen, die schon immer zählten: den Verkäufer kennen, richtig bewerten, abschließen. Wer die gewonnene Zeit nutzt, um einen konsistenten visuellen Markenauftritt über alle Listings aufzubauen, hat langfristig mehr davon als ein schnelles Rendering.

KI-Staging: Reife und Aufwand

Solyoms Einschätzung für zögerliche Kollegen ist klar: Ein bis zwei Tage reichen, um sich einzulesen und einen guten Partner zu finden. Der Einstieg ist technisch niedrigschwellig. Was Zeit kostet, ist nicht das Tool, sondern die Entscheidung, es ernsthaft in den Workflow zu integrieren. Pedra nennt Solyom als Empfehlung, aber mit einem Vorbehalt: Die Qualitätsfrage hängt nicht an der Software, sondern an der Sorgfalt, mit der man sie einsetzt.

KI-Staging funktioniert. Die Technik ist da, die Akzeptanz wächst, und die Einstiegshürde ist niedriger als die meisten vermuten. Was fehlt, sind Branchenstandards rund um Kennzeichnung und Qualitätsniveau. Wer heute mit Sorgfalt einsteigt, hat einen Vorsprung, der sich in einem Jahr nicht mehr so leicht aufholen lässt. Und wer wartet, bis die Branche nachzieht, wartet vermutlich zu lange.





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