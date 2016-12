Unbeschränkte Steuerpflicht

20.03.2013 | News FG Pressemitteilung

Standby-Wohnung begründet keinen steuerlichen Wohnsitz

Ein Arbeitnehmer mit Familienwohnsitz in einem europäischen Nicht-EU-Land begründet in der Regel keinen steuerlichen Wohnsitz (§ 8 AO), wenn er sich mit Berufskollegen im ständigen zeitlichen Wechsel und ohne uneingeschränkte Verfügungsmöglichkeit eine Wohnung in Deutschland teilt.mehr