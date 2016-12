Übernachtung

19.04.2016 | News GBI

Deutschland: Jeder elfte Städtereisende schläft bei Airbnb & Co.

Bild: airbnb

Mehr als 14,5 Millionen Übernachtungen in Privatunterkünften werden in Deutschland jährlich über Online-Portale wie Airbnb, Wimdu oder 9flats vermittelt, wie eine Studie der GBI AG zeigt. Demnach hat insgesamt etwa jeder elfte Städtereisende bereits einmal bei Airbnb & Co übernachtet. Davon wiederum finden alleine zehn Millionen Übernachtungen pro Jahr in Berlin, München, Hamburg und Köln statt.mehr