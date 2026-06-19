Nordrhein-Westfalen stockte seine fünfte Förderrunde für grüne Startups von 6 auf 10,7 Millionen Euro auf – weil die Qualität der Projekte überzeugte. Was steckt hinter dem Programm, welche Technologien punkten und wie können Nachhaltigkeitsverantwortliche im Mittelstand Kooperationen anbahnen?

Ein Fördervolumen, das sich fast verdoppelt – das passiert selten. Bei der fünften Einreichungsrunde des NRW-Programms „Grüne Gründungen.NRW“ war genau das der Fall: Ursprünglich 6 Millionen Euro standen bereit, am Ende flossen 10,7 Millionen. Umweltminister Oliver Krischer begründete die Aufstockung so: „Grüne Start-ups entwickeln Lösungen, die unseren Alltag umwelt- und klimafreundlicher sowie ressourcenschonender machen – von sauberer Energie über nachhaltige Materialien bis zur intelligenten Kreislaufwirtschaft. Mit der erhöhten Förderung sorgen wir dafür, dass gute Ideen schneller in die Anwendung kommen.“

Was das für Unternehmen bedeutet, die nach nachhaltigen Lösungen suchen – und wie man als Mittelständler an dieser Innovationswelle andocken kann.

NRW unter den Top 3 – und wächst weiter

Der kurz zuvor veröffentlichte Green Startup Report 2026 liefert den Kontext: Die Zahl grüner Startups in Deutschland wächst. Nordrhein-Westfalen zählt mit 15,9 Prozent aller in den letzten zehn Jahren gegründeten grünen Startups neben Berlin und Bayern zu den drei stärksten Standorten bundesweit. Dazu kommt ein beachtlicher Hebel: Im Schnitt reduzieren grüne Startups die Treibhausgasemissionen gegenüber marktüblichen Produkten und Technologien um mehr als 70 Prozent und 35 Prozent der investitionsfinanzierten Unternehmen verfügen über mindestens ein Patent.

Was „Grüne Gründungen.NRW“ ist – und was es nicht ist

Das Programm wird vom NRW-Umweltministerium verantwortet und von der EU sowie dem Land NRW kofinanziert. Es richtet sich an junge Unternehmen mit technologischen Innovationen und konkretem Umweltnutzen. Dabei wird ausdrücklich nicht nur die Idee bewertet. Dr. Meike Henseleit vom Projektträger Jülich, die das Programm betreut, erklärt: „Bereits im Auswahlprozess wird geprüft, ob ein klarer Bedarf besteht, welche Kundengruppen adressiert werden und wie sich die Innovation in bestehende Wertschöpfungsketten integrieren lässt.“

Kombination aus technologischer Exzellenz, Skalierbarkeit und konkretem Umweltnutzen

Das Ergebnis in Runde fünf: 20 ausgewählte Projekte – laut Henseleit reichen sie „von neuen Recyclingverfahren für Textilien und Kunststoffe über KI-gestützte Systeme für Energiemärkte und Kläranlagen bis hin zu energieautarken Sensorlösungen für industrielle Anwendungen“. Gerade diese Kombination aus technologischer Exzellenz, Skalierbarkeit und konkretem Umweltnutzen habe die Gutachterinnen und Gutachter überzeugt, so Henseleit.

Seit dem Programmstart 2023 wurden bereits 45 Projekte mit insgesamt rund 29 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln gefördert.

Kreislaufwirtschaft, KI und Energie: Was in Runde fünf punktete

Besonders stark vertreten waren Vorhaben aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, ressourceneffiziente Materialien, industrielle Energieeffizienz sowie digitale Umwelttechnologien. Auffällig, so Henseleit: „Viele Start-ups verbinden Umweltinnovationen mit Künstlicher Intelligenz – etwa bei der Optimierung von Produktionsprozessen, im Energiemanagement oder in der Wasser- und Abfallwirtschaft.“

Ein konkretes Beispiel ist das Startup re.solution GmbH, das im Rahmen des Projekts „Zukunftsstoff: Made in Düren“ eine Kooperation mit dem Familienunternehmen GKD Gebr. Kufferath AG gestartet hat. Gemeinsam entwickeln sie eine chemische Recyclinglösung für Kunststoff- und Mischgewebeabfälle. So sieht aus, wie Förderung in die Praxis übergeht.

Ausgewählte Projekte aus Runde 5 KI-GasControl (Schubert Energie- und Umwelttechnik, Bottrop): KI-basierte Steuerung von Deponiegasen – Methanemissionen senken, Energieausbeute erhöhen. Nerou.AI (nerou GmbH, Köln): Digitaler Betriebsassistent für Kläranlagen – erkennt Störungen frühzeitig, reduziert Energie- und Ressourceneinsatz. OR.EF (Gridty GmbH, Köln): Energiemanagement-Plattform für KMU – Strom smarter nutzen, Flexibilitäten vermarkten, CO₂ senken. AVANTEX (re.solution GmbH, Aachen): Lösungsmittelfreies Recycling von Polyester-Baumwolle-Mischgeweben. Zero Negative Energy (Vanguard Cybernetics, Aachen): Batterielose, energieautarke Sensorknoten für das industrielle Internet der Dinge. AdaptationReturn (Resilens UG, Wuppertal): ROI-Indikatoren für Klimaanpassungsinvestitionen – erprobt in Kommunen, integriert in den Klimaatlas NRW.

Wie oft entstehen wirklich Industriekooperationen?

Häufig – und oft schon während der Entwicklungsphase. „Industriekooperationen sind für viele der geförderten Start-ups ein entscheidender Erfolgsfaktor und entstehen häufig bereits während der Entwicklungs- und Erprobungsphase der Prototypen“, sagt Henseleit.

Nordrhein-Westfalen biete dafür strukturell gute Voraussetzungen, betont sie: Als führender Industriestandort Europas verfüge das Land über dichte Netzwerke in Energie, Chemie, Maschinenbau und Kreislaufwirtschaft. „Für Start-ups entsteht dadurch die Möglichkeit, Innovationen direkt unter realen Marktbedingungen zu testen und weiterzuentwickeln.“ Für Unternehmen auf der anderen Seite bedeutet das: frühzeitiger Zugang zu neuen Technologien und Geschäftsmodellen.

Was Startups nach dem Prototyp bremst

Vom Labor in den Markt – dieser Schritt ist für viele grüne Startups der kritischste. Einen einzigen typischen Engpass gebe es nicht, sagt Henseleit: „Die Herausforderungen unterscheiden sich je nach Technologie, Branche und Marktumfeld.“ Was aber immer wieder auftauche, sei die sogenannte Scale-up-Phase: erste Referenzkunden gewinnen, Produktionskapazitäten aufbauen, regulatorische Anforderungen erfüllen.

Gerade in der Umweltwirtschaft müssten viele Innovationen zunächst im industriellen oder kommunalen Einsatz ihre Praxistauglichkeit beweisen, so Henseleit. Gleichzeitig fehle es technologieorientierten Startups oft an Wachstumskapital für genau diesen Schritt. Deshalb schaue das Programm im Auswahlprozess explizit auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit: „Neben dem Innovationsgrad werden auch Marktpotenziale, Wettbewerbsvorteile und Umsetzungsstrategien bewertet.“

Runde 7 startet im Juli 2026 – und wird europäischer

Die siebte Einreichungsrunde ist für Juli 2026 geplant und wird im Rahmen der EU-STEP-Verordnung („Strategic Technologies for Europe Platform“) umgesetzt. Damit rücken laut Henseleit strategische Zukunftstechnologien in den Vordergrund: digitale Anwendungen, KI, ressourceneffiziente Produktionsverfahren, innovative Werkstoffe, Energie- und Umwelttechnologien sowie Biotechnologie. „Besonders interessant sind Kooperationen, bei denen Start-ups auf etablierte Branchen treffen und gemeinsam neue Lösungen entwickeln können“, so Henseleit.

Wer sich als Mitantragsteller engagieren will, sollte die Förderbekanntmachung im Blick behalten, die in Kürze unter in.nrw/massnahmen/gruene-gruendungen-nrw erscheinen wird.

Erster Schritt für Nachhaltigkeitsverantwortliche: direkt ansprechen

Wer die Liste der 20 geförderten Projekte liest und Interesse an einer Zusammenarbeit hat, sollte nicht zögern. Henseleit empfiehlt den direkten Kontakt: „Die meisten Unternehmen verfügen bereits über eigene Webseiten, LinkedIn-Profile oder weitere öffentliche Informationskanäle. Viele Gründerinnen und Gründer suchen aktiv den Austausch mit potenziellen Anwendern, Pilotkunden oder Entwicklungspartnern.“

Sinnvoll sei es dabei, nicht nur einzelne Technologien zu betrachten, sondern vom eigenen Bedarf auszugehen. „Gerade die geförderten Projekte adressieren häufig konkrete Fragestellungen aus den Bereichen Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung oder Klimaanpassung“, so Henseleit. Eine Übersicht über das gesamte Förderportfolio des Landes gibt das zentrale Umweltwirtschaftsportal: umweltwirtschaft.nrw.de

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