Neue anhängige Verfahren im Juni 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im Juni 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
Rubrik
Thema
Az. beim BFH
und Vorinstanz
Unternehmer
Genossenschaft/Verdeckte Gewinnausschüttung
Steuerliche Behandlung von Aufwendungen für private Reisen und Förderung sozialer oder kultureller Belange bei Genossenschaften als verdeckte Gewinnausschüttungen?
I R 32/25
FG München, Urteil v. 24.2.2025, 7 K 1583/24
Unternehmer
Gewerbesteuer/Quellensteuer
Anrechnung US-amerikanischer Quellensteuer auf Kapitalerträge auf die deutsche Gewerbesteuer
Sind ausländische Quellensteuern in entsprechender Anwendung des § 34c EStG und § 26 KStG auch bei der Gewerbesteuer abziehbar?
I R 2/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 14.1.2026, 10 K 10106/23
Anleger
Erbschaftsteuer/Sachvermächtnis
Ist der Wert der in einem aufschiebend bedingten Sachvermächtnis liegenden Belastung des Erben für die Zeit zwischen dem Erbanfall und dem durch Bedingungseintritt erfolgten Vermächtnisanfall auf den Zeitpunkt des Erbfalls als dem Zeitpunkt der Steuerentstehung abzuzinsen?
II R 13/26
FG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 4.12.2025, 4 K 1016/23
Unternehmer
Ausgleichszahlung/Zusammenballung
Sind Ausgleichszahlungen, die ein Versicherungsvertreter von seiner Versicherung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für die jeweilige Abgabe eines Teils seines Versicherungsbestands an das Versicherungsunternehmen erhält, ermäßigt zu besteuern?
IV R 6/26
FG Münster, Urteil v. 13.2.2026, 4 K 1985/22 F
Unternehmer
Reinvestitionsrücklage/Behaltefrist
Ist die Besitzzeit i. S. v. § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG bei der Veräußerung eines Wirtschaftsguts an einen fremden Dritten gewahrt, wenn das weiterveräußerte Wirtschaftsgut (Grundstück) zuvor zwischen beteiligungsidentischen Schwesterpersonengesellschaften unter Bildung einer Rücklage nach § 6b Abs. 3 EStG (teil-)entgeltlich veräußert wurde und es dem an beiden Personengesellschaften zu jeweils 100 % beteiligten Kommanditisten jedenfalls wirtschaftlich mindestens sechs Jahre zuzurechnen war?
IV R 9/26
FG Münster, Urteil v. 16.4.2026, 8 K 820/24 G,F
Unternehmer
Wiedereinsetzung/Fast-Lane-Verfahren
Freischaltung der beSt-Zugänge ab 1.1.2023 und sog. Fast-Lane-Verfahren: Ist die (inzidente) Nachholung der versäumten Rechtshandlung (hier: erneute Einreichung einer Klageschrift) durch Betreiben des Klageverfahrens im Hinblick auf die Gewährleistung der in Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG dargelegten Anforderungen des BVerfG vom 23.6.2025, 1 BvR 1718/24 notwendig, um den Anforderungen des § 56 Abs. 2 Satz 3 FGO Genüge zu tun?
VI R 6/26,
FG des Saarlandes, Urteil v. 30.3.2026, 2 K 1188/25
Arbeitnehmer
Zukunftssicherung/Arbeitslohn
Zum Vorliegen eines lohnsteuerrechtlichen Vorteils i. S. d. bisherigen Rechtsprechung (zuletzt BFH-Urteil vom 15.6.2023, VI R 27/20): Sind Gegenwertzahlungen eines Arbeitgebers bei Austritt aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder als Arbeitslohn nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 2 EStG i. d. F. des JStG 2007 zu beurteilen?
Im Verfahren VI R 49/12 erging am 14.11.2013 ein Vorlagebeschluss an das BVerfG (Az. 2 BvL 7/14). Das Verfahren VI R 49/12 war durch Beschluss vom 14.11.2013 bis zur Entscheidung des BVerfG in dem Verfahren 2 BvL 7/14 ausgesetzt. Der Vorlagebeschluss wurde am 11.6.2026 aufgehoben. Das Verfahren wurde wieder aufgenommen.
VI R 7/26
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 16.7.2012, 10 K 4094/09
Anleger
Wertpapier/Verlust
Kann ein sonstiger Ausfall von Wirtschaftsgütern i. S. d. § 20 Abs. 1 EStG (hier: American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts) auch ohne Veräußerung oder Ausbuchung zu einem Verlust aus Kapitalvermögen führen? Und gilt dies auch nach Aufhebung der Verlustverrechnungsbeschränkung des § 20 Abs. 6 Satz 6 EStG a. F. durch Art. 3 Nr. 7 Buchst. c des JStG 2024 vom 2.12.2024 (BGBl 2024 I Nr. 387)?
VIII R 5/26
Sächsisches FG, Urteil v. 25.2.2026, 2 K 602/25
Anleger
Gesellschaft bürgerlichen Rechts/Wohnung
Führt die wertgleiche Auseinandersetzung einer vermögensverwaltenden GbR ohne Geld-Spitzenausgleich, bei dem eine Wohnung einem Gesellschafter schon bei Gründung im damaligen notariellen Gesellschaftsvertrag zum Alleineigentum zugewiesen wurde, zu einem entgeltlichen Tausch i. S. d. § 23 EStG oder lediglich zu einem steuerneutralen Zuordnungsakt?
IX R 5/26
FG Baden-Württemberg, Urteil v. 2.1.2026, 7 K 583/25
Unternehmer
Feststellungslast/Bilanzberichtigung
Feststellungslast bei nicht aufklärbarem Bilanzansatz von Verbindlichkeiten – Wer trägt die Feststellungslast dafür, ob eine Bilanzberichtigung nach § 4 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes erfolgswirksam oder erfolgsneutral vorzunehmen ist, wenn sich die maßgeblichen Umstände nicht mehr aufklären lassen?
IX R 8/26
FG Münster, Urteil v. 17.9.2025, 13 K 1637/22 K,F
Arbeitnehmer
Energiepreispauschale/Rente
Verstößt die Besteuerung der an Rentner ausgezahlten Energiepreispauschale nach dem Rentenbeziehende-Energiepreispauschalengesetz als sonstige Einkünfte gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. c EStG gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 GG)?
X R 27/25
Sächsisches FG, Urteil v. 11.11.2025, 2 K 1140/23
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
356
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
225
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
199
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
152
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Abschreibung für eine Produktionshalle
121
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
97
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Keine erweiterte Kürzung bei Veräußerung des gesamten Grundbesitzes im Laufe des Erhebungszeitraums
88
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Feier anlässlich der Verabschiedung in den Ruhestand
84
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5. Gewinnermittlung
84
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Studiengebühren eines Kindes als Schuldgeld abziehbar?
82
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Neue anhängige Verfahren im Juni 2026
01.07.2026
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Hebesätze der Grundsteuer in Tübingen bleiben gültig
01.07.2026
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Sonderausgabenabzug nach § 10f EStG geht regelmäßig nicht auf Erben über
29.06.2026
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Wahlrecht auf Sonderausgabenabzug von Altersvorsorgebeiträgen
29.06.2026
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Feststellungen der Gutachterausschüsse im Vergleichswertverfahren
29.06.2026
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Übernahme von Renovierungs- und Umbaukosten durch den Mieter
26.06.2026
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Übermittlung einer Word-Datei als formwirksame Klageerhebung
25.06.2026
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Alle am 25.6.2026 veröffentlichten Entscheidungen
25.06.2026
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Fremdüblichkeit eines unbesicherten Wandeldarlehens
24.06.2026
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Einkünfte eines Arbeitnehmers im nationalen Seeverkehr
22.06.2026