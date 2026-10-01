HR-Personalwechsel im September

Mitten im Stellenabbau hat der Aufsichtsrat der Volkswagen AG am 3. September 2026 entschieden: Erika Rasch wird zum 1. Oktober 2026 neue Personalvorständin im Konzern. Die Rolle ist mit der Position der Arbeitsdirektorin verknüpft. Seit Juli 2025 hatte VW-Markenchef Thomas Schäfer die Aufgaben kommissarisch inne. Rasch kommt von der Robert Bosch Gruppe, wo sie zuletzt weltweit für den Bereich Human Resources verantwortlich war. Sie wurde bereits im Vorfeld als heiße Kandidatin für den vakanten Job gehandelt.

Bild: Volkswagen Group 2026 Erika Rasch

Berichte: Arne Meiswinkel verlässt Volkswagen

Medienberichten zufolge wird Arne Meiswinkel, Personalvorstand Volkswagen Pkw und operativer Leiter des Personalressorts im Konzern, die Volkswagen AG zum 31. Dezember 2026 verlassen. Er scheidet demnach auf eigenen Wunsch aus.

Schindler Holding gibt neuen CHRO bekannt

Dr. André Becker wird zum 1. Januar 2027 die Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Schindler AG übernehmen und in die Konzernleitung eintreten, wie das Unternehmen am 25. September 2026 mitteilte. Er war zuletzt als CHRO und Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl tätig, und zuvor bei BASF in verschiedenen Führungspositionen für das Personal verantwortlich.

Stada findet Ersatz für vakanten CPO-Posten

Diana Wiedmann wurde im September 2026 mit Wirkung zum 1. Januar 2027 zur Chief Culture & People Officer (CPO) ernannt. Als Mitglied des Vorstands und Executive Vice President tritt sie die Nachfolge von Simone Berger an, die den Posten im April 2021 übernommen hatte und das Unternehmen Anfang 2026 verlassen hat. Zuletzt war Wiedmann als Chief Human Resources Officer und Partnerin bei Drees & Sommer tätig.

Neue Chief Human Resources Officer bei Surventis

Surventis, bis Juli 2026 BASF Coatings, hat Dr. Rebecca Koch mit Wirkung zum 1. September 2026 zur CHRO und zum Mitglied des Executive Committee ernannt. Sie soll künftig die globale HR-Organisation weiterentwickeln. Koch war zuletzt seit September 2024 als Chief People Officer für Nemetschek tätig, davor verantwortete sie das Personalmanagement für Europa bei Lidl.

Bild: Surventis Dr. Rebecca Koch

Diamant Software verstärkt die Geschäftsleitung

Seit September 2026 verantwortet Thomas Lassahn als Chief Human Resources Officer die Personalstrategie bei Diamant Software. In dieser Rolle soll er die Weiterentwicklung der Organisation, die Förderung von Führungskräften und Mitarbeitenden und die strategische Begleitung des Unternehmenswachstums vorantreiben. Lassahn bringt nach Angaben des Unternehmens langjährige Erfahrung in den Bereichen Human Resources, Organisationsentwicklung und Change Management mit.

Neue Personalvorständin bei Mylife Lebensversicherung

Der Aufsichtsrat der Mylife Lebensversicherung AG hat Verena Buchmann mit Wirkung zum 1. September 2026 zur neuen Vorständin bestellt. Sie verantwortet die Ressorts Finanzen, Kapitalanlagen und Personal und folgt auf Madeleine Bremme, die weiterhin als Vorständin der Ideal Lebensversicherung tätig ist. Buchmann übernahm Anfang 2025 die Leitung Finanzen der Mykonzept Holding Deutschland GmbH & Co. KG und verfügt seit Januar 2026 über Generalvollmacht.

Uniper wechselt EVP People & Organisation aus

Eva Schwarz hat am 1. September 2026 als Executive Vice President (EVP) People & Organisation bei Uniper gestartet. Sie folgt auf Arne Tretau. Im Fokus von Schwarz steht der Ausbau von Future Skills und die Weiterentwicklung der Employee Experience. Sie war zuletzt seit Mai 2020 als HR Director und Personalleiterin für Amprion tätig.

Neue Personalchefin für Thermondo

Jessica Kafka ist seit dem 1. September 2026 Vice President People bei Thermondo. Sie bringt nach Unternehmensangaben mehr als 15 Jahre Führungserfahrung im People Leadership bei globalen Konzernen wie Zalando, Puma und Hugo Boss mit. Zuletzt war Kafka knapp vier Jahre lang bei Hello Fresh als Global Director Learning & Development und als People & Culture Director DACH tätig.

Bild: Thermondo Jessica Kafka

CIB bekommt neue Head of HR Germany & Austria

Sandra Scholz übernimmt zum 1. Oktober 2026 als Managing Director die Personalverantwortung für die Belegschaft der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CIB) an den Standorten Frankfurt am Main, Hamburg und Wien.

Gleichzeitig hat man ihr die Rolle als HR Country Coordinator für die Crédit Agricole Gruppe Deutschland übertragen. Zuletzt war Scholz Chief Human Resources Officer bei der Quantum Immobilien AG.

Vorstandswechsel bei Schultheiß Projektentwicklung

Moise Bambara wird zum 1. Oktober 2026 das Ressort Finanzen und Personal im Vorstand der Schultheiß Projektentwicklung AG übernehmen, wie vor Kurzem bekannt wurde. Er kommt von der Münchner Büschl Gruppe. Sein Vorgänger Dr. Matthias Schindler hatte sein Mandat zum 1. Juli 2026 abgegeben, stand aber noch beratend zur Verfügung.

DVV-Aufsichtsräte bestellen neuen Arbeitsdirektor

Die Aufsichtsräte der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV), der Stadtwerke Duisburg AG und der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) haben den Vertrag von Geschäftsführer und Vorstand Marcus Vunic vorzeitig um ein Jahr bis Ende September 2027 verlängert, wie am 25. September 2026 mitgeteilt wurde. Darüber hinaus wurde Vunic zum Arbeitsdirektor bestellt. Diese Funktion ist für größere, paritätisch mitbestimmte Unternehmen gesetzlich vorgesehen.

Änderung in der Geschäftsleitung von Coloplast

Amanda Rajkumar ist seit dem 1. September 2026 Chief People Officer und Mitglied im Executive Leadership Team bei Coloplast. Sie hat einer Mitteilung zufolge mehr als drei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung im Personalwesen bei weltweit tätigen Unternehmen gesammelt. Bis Ende 2023 war Rajkumar als Vorstandsmitglied für Human Resources, People & Culture und als Arbeitsdirektorin bei Adidas tätig und verantwortete dort die weltweite Personalstrategie.

BG Kliniken ernennen neue Ressort­leiterin Personal

Elisabeth Westerholt hat am 1. September 2026 als Ressortleiterin Personal in der Muttergesellschaft der BG Kliniken übernommen. Sie folgt auf Dr. Tina Groll, die das Ressort seit dem 1. Oktober 2024 leitete – und nun das Unternehmen verlassen hat. Westerholt ist seit 2019 für die BG Kliniken im Ressort Personal tätig und übernahm im Jahr 2022 die Bereichsleitung Personal. Zudem ist sie Prokuristin der BG Kliniken Dienstleistungen gGmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

Bild: BG Kliniken Elisabeth Westerhold

Klinikretter von HC&S bauen Personalmanagement aus

Die HC&S AG baut das Team Human Resources aus: Anne-Kathrin Ludwig wechselt zu den Klinikrettern und wird künftig als Interimsmanagerin Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen im Personalmanagement unterstützen. Sie war zuletzt am KBO-Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg als Referentin der Geschäftsführung beschäftigt.

Neue Personalleiterin im Agaplesion Klinikum Hagen

Seit dem 15. September 2026 verantwortet Claudia Franke den Personalbereich beim Agaplesion Klinikum Hagen. Die Juristin wechselte innerhalb des Verbunds, sie war zuvor seit Juni 2025 als Personalleiterin bei den Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken beschäftigt. Franke verfügt nach Angaben des Unternehmens über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Personalwesen.

Stadt Mönchengladbach mit neuem Personalchef

Lars Schaath hat am 1. September 2026 die Leitung des Fachbereichs Personalmanagement der Stadt Mönchengladbach übernommen. Er verantwortete zuletzt seit 2023 in Kempen das Amt für Verwaltungssteuerung und Service. Dort war er auch beratendes Mitglied des Verwaltungsvorstands und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Wechsel in der Leitung der BPM-Geschäftsstelle

Natalia Paley leitet seit dem 1. September 2026 die Bundesgeschäftsstelle des Bundesverbandes der Personalmanager*innen (BPM). Sie folgt auf Amelie Heindl. Zuvor war Paley bei Join Politics als People & Organization Managerin tätig.



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