Mirjam Fischer Freie Autorin

Mirjam Fischer

Freie Autorin

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Mirjam Fischer ist als freie Journalistin seit den Anfängen der Haufe-Online-Portale als Pionierin am Newsdesk mit an Bord. Sie denkt digital-first, sondiert die Nachrichtenlage und setzt Themen von Gesetzgebung bis Zinsen schnell und klar für die Zielgruppe um, fokussiert auch in turbulenten Zeiten. Zuvor hat sie bei den Magazinen "Wirtschaft & Weiterbildung" (heute: "personalmagazin – neues lernen") und "Profirma" der Haufe Group mitgearbeitet.

Nach dem Jurastudium und Seminaren in Geschichte und Gemanistik startete sie nach Stationen unter anderem bei der "Badischen Zeitung" und in den Nachrichtenredaktionen des SWR (für die ARD) als Sportreporterin für Medien wie "Spiegel Online", "Die Welt", "Taz", "Tourmagazin" München und "Sportmagazin" Wien (Styria Media Group). 

Mehrere Jahre interviewte sie als Reporterin beim Fernsehteam "Eiermann TV" für das ARD-"Morgenmagazin" (WDR) bei der Tour de France. Als Ghostwriterin und Speakerin konzentriert sich Fischer auf Sicherheitspolitik, Israel und den Nahen Osten. Über Antisemitismus hat sie für "Die Zeit" und die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) berichtet.

 

Themen

Mietrecht

Mieter

Vermieter

31 Artikel von dieser Autorin

Steuerförderung für energetische Sanierung nutzen
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News 23.09.2026 Eigenheim und Steuervorteil

Wer sein Haus energetisch saniert, kann bis zu 40.000 Euro Steuern sparen, zusätzlich zur BEG-Förderung. Aber nicht jeder bekommt den vollen Betrag. Miteigentümer profitieren nur anteilig. Was gilt, wer Anspruch hat und worauf es bei der Abwicklung ankommt.

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Union forciert rasches Enteignungsverbot
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News 22.09.2026 Nach Linken-Wahlsieg in Berlin

Nach dem Wahlsieg in Berlin pocht Linken-Chefin Elif Eralp auf die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne – und macht sie zur Koalitionsbedingung. Kanzler Merz will das Bundesgesetz gegen Enteignungen jetzt schnell durchsetzen.

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Heimlich gefilmt in der Wohnküche: Wann schützt die DSGVO?
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News 17.09.2026 BGH fragt EuGH zum Haushaltsprivileg

Darf eine Tochter die eigene Mutter in der Küche heimlich filmen – und die Aufnahmen an die Polizei weitergeben? Der BGH zweifelt und legt den Fall dem EuGH vor. Auf dem Prüfstand ist die Haushaltsausnahme aus der DSGVO, die den persönlichen Bereich regelt.

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Milieuschutz und Zweckentfremdung vor Gericht
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News 17.09.2026 Urteile mit Signalwirkung

Nicht nur in Berlin, auch in anderen deutschen Städten haben Gerichte wegweisende Urteile zu Zweckentfremdung und genehmigungspflichtiger Nutzungsänderung in Milieuschutzgebieten gefällt – und die Rechtslage in angespannten Wohnungsmärkten geprägt. Ein Überblick.

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Bußgeld plus Rückzahlung: Hubig will Mietpreisbremse schärfen
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News 14.09.2026 Expertengruppe Mietrecht

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Mietpreisbremse schärfen. Vermieter sollen künftig nicht nur Miete zurückerstatten müssen, sondern auch Bußgelder zahlen. Eine Expertengruppe bereitet den Gesetzentwurf vor – Frist: 31.12.2026.

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BGH stärkt WEGs: Interne Rundfunkweiterleitung lizenzfrei
Satellitenschüssel auf Wohngebäude
News 07.09.2026 Verwertungsgesellschaften scheitern vor Gericht

Die interne Signalweiterleitung ist keine öffentliche Wiedergabe und löst keine Lizenzpflicht aus. Der Bundesgerichtshof stärkt mit zwei Urteilen vom 3.9.2026 eine Linie, von der auch Wohnungseigentümergemeinschaften profitieren.

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Besichtigungsrecht: Was Vermieter dürfen – und was nicht
Mann schreibt Reminder
News 01.09.2026 Zutritt zur Mietwohnung

Kein Zutritt ohne Grund: Vermieter dürfen eine Mietwohnung nicht einfach besichtigen. Wann ein berechtigtes Interesse besteht, welche Fristen gelten und wie viele Termine zumutbar sind – die wichtigsten Antworten zum Besichtigungsrecht auf einen Blick.

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Blumenkästen am Balkon: Was das Nachbarrecht erlaubt
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News 17.08.2026 WEG-Beschlüsse, Haftung, Rücksichtnahmegebot

Blumenkästen am Balkon sind grundsätzlich erlaubt, doch Vermieter und Wohnungseigentümer können im Einzelfall Vorgaben machen. Was Gerichte zu Verkehrssicherung, Rücksichtnahme und WEG-Beschlüssen entschieden haben

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Energieausweise ab 2027: Was sich alles ändert
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News 10.08.2026 GModG fasst Regelungen neu

Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) reformiert den Energieausweis grundlegend: Digital wird Standard, neue Pflichtangaben kommen hinzu – was Immobilieneigentümer wissen müssen.

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CO2-Kosten: Vermieter zahlen deutlich mehr
Sanierung Baustelle Innenansicht Dämmplatten Fen
News 04.08.2026 Reform des CO2KostAufG

Vermieter, die auf fossile Gas- oder Ölheizung setzen, tragen nach dem reformierten CO2-Kostenaufteilungsgesetz künftig 50 Prozent der CO2-Kosten selbst. Das Stufenmodell bleibt – doch die Last verschiebt sich spürbar zugunsten der Mieter.

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Ruhestörung durch Nachbarn: Mietminderung bis Kündigung
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News 24.07.2026 Lärmbelästigung vor Gericht

Fernseher, Hühner, Handwerker – Lärm im Mehrfamilienhaus und vom Nachbargrundstück landet schnell vor Gericht. Wann Mieter mindern oder Unterlassung fordern dürfen, wann Vermieter kündigen können und wo eine Duldungspflicht greift, zeigen Fälle aus der Rechtsprechung.

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Mietminderung bei Legionellen: Wann ist sie möglich?
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News 02.07.2026 Trinkwasser im Mehrfamilienhaus

Sommerferienzeit. Wo Wasser länger in Leitungen steht, steigt das Risiko von Legionellen. Wird ein Befall nachgewiesen, können Mieter eine Mietminderung geltend machen. Was Vermieter und Verwalter angeht und wie Gerichte im Einzelfall entschieden haben.

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Hitzeschutz: Regeln und geförderte Maßnahmen
Wohnung Balkon Markise Dachgeschoss
News 11.06.2026 Was Immobilieneigentümer wissen müssen

Der 11. Juni ist der bundesweite Hitzeaktionstag. Hintergrund sind klimawandelbedingte Risiken. Immobilieneigentümer können ihren Part beitragen – was rechtlich zu beachten ist und welche Maßnahmen förderfähig sind.

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Grillen: Regeln für Balkon, Terrasse und Garten
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News 26.05.2026 Mietrecht und WEG-Recht

Die Grillsaison ist eröffnet – doch was ist erlaubt? BGB, Landesrecht und Urteile geben die Regeln für Mieter und Wohnungseigentümer vor. Ein Überblick.

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Indexmiete – die wichtigsten Urteile im Überblick
Hand unterzeichnet ein offizielles dokument
News 19.05.2026 Streit um Mieterhöhungsklauseln

Fehlende Angaben, unverständliche Formulierungen, Kollision mit der Mietpreisbremse – Indexmietklauseln in Wohnraummietverträgen sind fehleranfällig und landen häufig vor Gericht. Was Vermieter besser machen können. Die wichtigsten Urteile.

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Urteile zum Themenbereich Balkon und Terrasse
wohnanlage_altbau_balkone_begruenung
Überblick 14.04.2026 Rechtsprechung

Mit den ersten Sonnenstrahlen erwacht das Leben auf Terrassen und Balkonen. Oft landen Fragen zu Rechten oder Pflichten rund um die beliebten Freisitze vor Gericht. Eine Auswahl von Urteilen.

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Hecken und Sträucher an der Grundstücksgrenze
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News 11.02.2026 Nachbarrecht

Hecken, Sträucher und andere Gehölze dürfen nur noch bis zum 28. Februar zurückgeschnitten werden – dann erst wieder ab dem 1. Oktober. Grundstückseigentümer sollten jetzt handeln, um Streit mit dem Nachbarn zu vermeiden. Was rechtlich zu beachten ist.

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Videoüberwachung im Mehrfamilienhaus: was ist erlaubt?
Kamera Überwachung Überwachungskamera Großaufnahme weiß
News 21.01.2026 Regeln für Vermieter und WEGs

Grundsätzlich gilt: Überwachungskameras können in einem Mehrfamilienhaus nicht gegen den Willen der Mieter oder Miteigentümer installiert werden – und auch der Grundstücksnachbar muss nicht alles hinnehmen. So ist die Rechtslage.

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Urteile zu Erbe, Erbschaftsteuer und Immobilien
Vorsteuern
News 20.01.2026 Rechtsprechung

Die geplante Erbschaftsteuerreform wird derzeit heiß diskutiert – noch ist nichts in trockenen Tüchern und man darf gespannt sein. Wie Gerichte zum Themenkreis Erben und Immobilien entschieden haben, finden Sie im Überblick.

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Streit um Balkonkraftwerke vor Gericht
Balkonkraftwerke Mehrfamilienhaus Balkone Solarstrom
News 07.01.2026 Rechtsprechung

Balkonkraftwerke boomen, die Hürden für die Installation sind deutlich gesunken – Vermieter oder Miteigentümer sind darüber nicht immer erfreut. Mancher Streit landet vor Gericht. Einige Urteile im Überblick.

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