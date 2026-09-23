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Mirjam Fischer ist als freie Journalistin seit den Anfängen der Haufe-Online-Portale als Pionierin am Newsdesk mit an Bord. Sie denkt digital-first, sondiert die Nachrichtenlage und setzt Themen von Gesetzgebung bis Zinsen schnell und klar für die Zielgruppe um, fokussiert auch in turbulenten Zeiten. Zuvor hat sie bei den Magazinen "Wirtschaft & Weiterbildung" (heute: "personalmagazin – neues lernen") und "Profirma" der Haufe Group mitgearbeitet.

Nach dem Jurastudium und Seminaren in Geschichte und Gemanistik startete sie nach Stationen unter anderem bei der "Badischen Zeitung" und in den Nachrichtenredaktionen des SWR (für die ARD) als Sportreporterin für Medien wie "Spiegel Online", "Die Welt", "Taz", "Tourmagazin" München und "Sportmagazin" Wien (Styria Media Group).

Mehrere Jahre interviewte sie als Reporterin beim Fernsehteam "Eiermann TV" für das ARD-"Morgenmagazin" (WDR) bei der Tour de France. Als Ghostwriterin und Speakerin konzentriert sich Fischer auf Sicherheitspolitik, Israel und den Nahen Osten. Über Antisemitismus hat sie für "Die Zeit" und die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) berichtet.