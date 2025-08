Nachbarrecht: Hecken und Bäume an der Grundstücksgrenze

Im Sommer wachsen Hecken, Sträucher und Bäume besonders schnell – oft bis an die Grundstücksgrenze und darüber hinaus. Das führt nicht selten zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn. Was rechtlich gilt und wie Gerichte entschieden haben.

Was aus gärtnerischer Sicht erfreulich sein mag, führt in der Praxis oft zu Unsicherheiten oder Streitfällen. Der richtige Umgang mit Hecken, Sträuchern und Bäumen auf dem eigenen Grundstück ist nicht nur eine Frage der Pflege. "In der Nachbarschaft kann es schnell zu Konflikten kommen, wenn Äste überhängen oder Wurzeln Schaden anrichten", sagt Stephen Paul, Sprecher beim Immobilienverband Deutschland (IVD).

Welche Rechte und Pflichten Eigentümer haben, was im Gesetz geregelt ist und was die Rechtsprechung sagt – ein Überblick.

Überwuchs: Schnittverbote in der Schutzzeit

Laut § 39 Abs. 5 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) ist der radikale Rückschnitt oder das Entfernen von Hecken, Gehölzen und Bäumen in der Zeit vom 1. März bis 30. September zum Schutz brütender Vögel und anderer Tiere grundsätzlich verboten. Erlaubt sind nur vorsichtige Pflege- und Formschnitte. Auch wenn vom Nachbargrundstück Pflanzen über die Grenze wachsen, sind radikale Maßnahmen in der Schutzzeit zu unterlassen. Darauf weist der IVD in seinen Rechtstipps hin.

Grenzabstand: Schatten durch Pflanzen

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kennt keine Grenzabstände für Bäume, Sträucher und Hecken. Wenn durch den Pflanzenbewuchs auf dem einen Grundstück einem Nachbargrundstück das Sonnenlicht entzogen wird, ist das nach ständiger Rechtsprechung im Allgemeinen keine unzulässige Einwirkung: Der betroffene Nachbarn ist nicht berechtigt, die Beseitigung oder den Rückschnitt zu verlangen.

Vorschriften über die Grenzabstände für Bäume, Sträucher und Hecken finden sich in den Nachbarrechtsgesetzen der meisten Bundesländer. Ausnahmen sind nur Bremen und Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Grundstückseigentümer muss es grundsätzlich hinnehmen, wenn Bäume vom Nachbargrundstück auf seinem Grundstück Schatten werfen – laut BGH liegt bereits keine Beeinträchtigung des Eigentums vor.

(BGH, Urteil v. 10.7.2015, V ZR 229/14)

Grundstücksgrenzen: Frist für den Rückschnitt

Grundsätzlich dürfen auf das Nachbargrundstück überhängende Zweige oder Äste entfernt werden – jedoch erst, nachdem der betroffene Nachbar dem Eigentümer eine angemessene Frist gesetzt hat, den Rückschnitt selbst vorzunehmen. Kommt er der Aufforderung nicht nach, darf der beeinträchtigte Nachbar die störenden Pflanzenteile abschneiden. Dabei ist laut IVD besondere Vorsicht geboten:

Das Landgericht Coburg sprach einem Grundstückseigentümer 750 Euro Schadensersatz zu, weil seine Zierkirsche durch einen unfachmännischen Rückschnitt beschädigt wurde.

(LG Coburg: Urteil v. 9.6.2006, 33 S 26/06)

Erfolglose Aufforderung: Selbsthilferecht gemäß § 910 BGB

Der Nachbar, der den Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht, erfolglos auffordert, die überhängenden Äste zurückzuschneiden, darf Äste, die auf sein Grundstück ragen, auch dann abschneiden, wenn der Baum dadurch absterben könnte. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. Gesetztliche Grundlage für das Selbsthilferecht ist § 910 Abs. 1 BGB.

(BGH, Urteil v. 11.6.2021, V ZR 234/19)

Rückschnittanspruch: Betreten von Nachbargrundstück

Das Betreten des Nachbargrundstücks für Rückschnittarbeiten ist laut IVD grundsätzlich unzulässig – auch bei berechtigtem Rückschnittanspruch. Die Pflege muss vom eigenen Grundstück aus erfolgen. Eine Ausnahme besteht, wenn der Nachbar seine Zustimmung zum Betreten erteilt hat. Ohne einvernehmliche Regelung drohen rechtliche Konsequenzen wegen Hausfriedensbruchs.

Auch die Regelungen zu Rückschnittbefugnissen variieren je nach Bundesland.

Anspruch auf Rückschnitt: Verjährung

Der BGH hatte in einem Fall in Baden-Württemberg zu entscheiden, ob ein Anspruch auf Beseitigung überhängender Äste der Verjährung unterliegt – und kam zu dem Urteil: Der Anspruch eines Grundstückseigentümers auf das Zurückschneiden überhängender Äste vom Nachbargrundstück aus § 1004 Abs. 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren.

(BGH, Urteil v. 22.2.2019, V ZR 136/18)

Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen

Grundstückseigentümer müssen Bäume regelmäßig auf Standfestigkeit und Gesundheitszustand überprüfen (Verkehrssicherungspflicht). Das umfasst insbesondere Maßnahmen bei erkennbaren Schäden, Krankheiten oder Schädlingsbefall. Der IVD nennt als typische Gefahrenquellen Rotfäule, Risse im Stamm, Eichenprozessionsspinner und Borkenkäfer. Auch Totholz oder bruchgefährdete Äste müssen regelmäßig entfernt werden.

Instabile oder nicht mehr standsichere Bäume müssen Eigentümer zurückschneiden oder fällen lassen. Besteht Natur- oder Baumschutz, ist eine Fällung nur mit vorheriger behördlicher Genehmigung erlaubt. Verstöße gegen die Vorschriften können mit Geldbußen geahndet werden.

Grenzabstand eingehalten: Kein Anspruch auf Baumfällen

Ein Grundstückseigentümer kann nach Rechtsprechung des BGH von seinem Nachbarn nicht verlangen, Bäume wegen Laubfalls, Pollenflug und anderer natürlicher Immissionen zu fällen, wenn die Bäume den landesrechtlichen Grenzabstand einhalten.

(BGH, Urteil v. 20.9.2019, V ZR 218/18)

Haftung bei Schäden durch Wurzeln und Sturm

Verursachen Baumwurzeln Gebäudeschäden oder wachsen in Rohrleitungen ein, ist in der Regel der Eigentümer des betroffenen Baums verantwortlich. Eine private Haftpflichtversicherung kann in solchen Fällen vor finanziellen Risiken schützen, rät der IVD – sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei Sturmschäden besteht eine Haftung des Baumeigentümers nur, wenn er seine Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Andernfalls greifen meist Wohngebäudeversicherungen. Als Richtwert gilt: Schäden durch Sturm gelten ab Windstärke acht als versicherungsrelevant.





Das könnte Sie auch interesseieren:

BGH: Wo die Pflanze wächst, wird auch gemessen

BGH: Kein Höhenlimit für meterhohe Bambushecke

Blumenkästen am Balkon: Das gilt für Mieter und WEGs

Verkehrssicherungspflicht: Wer bei Sturmschäden haftet