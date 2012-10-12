Schönheitsreparaturen: Die häufigsten Fallen

Der Fristenplan im Mietvertrag enthält eine zu kurze Frist, die Schönheitsreparaturklausel enthält starre Fristen – das sind nur zwei Fehler, wenn es um Schönheitsreparaturen geht. Wo sich sonst noch Fallen verbergen.

Eine vertragliche Verkürzung der üblichen Fristen für Schönheitsreparaturen von drei, fünf oder sieben Jahren verstößt gegen § 307 BGB.

Eine solche Regelung hat nicht nur die Unwirksamkeit der Fristenvereinbarung zur Folge, sie macht sogar die gesamte Renovierungsvereinbarung unwirksam. Der Vermieter muss dann die Renovierungsarbeiten selbst tragen.

Welche Fallen sonst noch lauern. Beispiele im Überblick.

Schönheitsreparaturklausel enthält starre Fristen

Beispiele:

"Die Schönheitsreparaturen sind mindestens (spätestens) nach Ablauf folgender Fristen auszuführen ...“ "Der Mieter hat während der Mietzeit die Schönheitsreparaturen auf seine Kosten sach- und fachgerecht auszuführen, und zwar in Küche, Bad, WC alle drei Jahre, in den übrigen Räumen alle fünf Jahre.“

Die Vereinbarung starrer Fristen ist unwirksam. Dem Mieter darf der Nachweis nicht abgeschnitten werden, dass die Räume infolge längerer Abwesenheit, hochwertiger Materialien oder besonders schonender Nutzung trotz Fristablaufs noch nicht renovierungsbedürftig sind.

Eine wirksame Fristenregelung liegt nur dann vor, wenn hinreichend deutlich wird, dass der Fristenplan lediglich den Charakter einer Richtlinie hat. Das muss durch einen Zusatz wie "in der Regel" oder "im Allgemeinen" zum Ausdruck kommen.

Mieter wird zu einer Anfangsrenovierung verpflichtet

Beispiel: "Der Mieter verpflichtet sich, die Wohnung vor dem Einzug zu renovieren.“

Eine Vereinbarung, wonach der Mieter verpflichtet ist, die Wohnung bei Vertragsbeginn zu renovieren, ist unwirksam.

Passus im Mietvertrag: Schönheitsreparaturen "nach Bedarf"

Beispiel: "Der Mieter hat die Schönheitsreparaturen nach Bedarf auszuführen."

Ist vereinbart, dass der Mieter "nach Bedarf" oder "bei Erforderlichkeit" zu renovieren hat, so entfaltet diese Klausel keine Wirkung, wenn dem Mieter bei Vertragsbeginn eine unrenovierte Wohnung übergeben worden ist.

Mieter wird zur Endrenovierung verpflichtet (Rückgabeklausel)

Beispiel: "Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache renoviert zurückzugeben."

Wenn der Mieter verpflichtet wird, die Mieträume bei Beendigung der Mietzeit renoviert zurückzugeben, und zwar unabhängig davon, in welchem zurückliegenden Zeitpunkt die vorherige Schönheitsreparatur stattgefunden hat, ist die vertragliche Regelung unwirksam.

Eine Vereinbarung, wonach der Mieter die Räume "in bezugsfertigem Zustand" zurückgeben muss, begründet keine absolute Renovierungspflicht. Der Zweck einer solchen Vereinbarung ist erreicht, wenn der Vermieter in der Lage ist, dem neuen Mieter die Räume bezugsgeeignet zu übergeben.

Wurde die Wohnung unrenoviert übernommen und kein angemessener Ausgleich gezahlt, ist eine Klausel zur Schönheitsreparatur oft unwirksam.

Kombination Renovierungsklausel und Rückgabeklausel

Enthält der Mietvertrag sowohl eine Renovierungsklausel als auch eine Rückgabeklausel, führt diese Kombination zur Unwirksamkeit beider Klauseln.

Dieselbe Rechtsfolge tritt ein, wenn die Renovierungsklausel formularmäßig vereinbart ist und hinsichtlich der Pflicht zur Schlussrenovierung eine Individualvereinbarung vorliegt. Das folgt aus der Erwägung, dass die Kombination einer Formularklausel mit einer Individualvereinbarung als einheitliche Regelung zu sehen ist, die dann unwirksam ist.

Fachhandwerkerklausel im Mietvertrag

Beispiel: "Die Schönheitsreparaturen sind durch Fachhandwerker ausführen zu lassen."

Nach dieser Klausel wird der Mieter mit Eigenarbeit ausgeschlossen, es sei denn, er gehört selbst zum Kreis der Fachhandwerker.

Eine solche Klausel ist nichtig und führt zur Unwirksamkeit der gesamten Renovierungsvereinbarung.

Zustimmung des Vermieters in Klausel

Beispiel: "Der Mieter darf nur mit Zustimmung des Vermieters von der bisherigen Ausführungsart abweichen."

Eine solche Regelung ist unwirksam. Sie führt zur Unwirksamkeit der gesamten Renovierungsvereinbarung.