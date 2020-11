Die jährliche Preisverleihung des Demografie Exzellenz Awards weicht angesichts der Corona-Situation einer digitalen Fachveranstaltung mit Barcamp. Am 25. November 2020 geht es unter dem Motto "Demografie trotz(t) Krise – Vielfaltspotenziale wecken" um Demografiemanagement jenseits von Jung und Alt.

Die jährliche Preisverleihung des Demografie Exzellenz Awards weicht angesichts der Corona-Situation einer digitalen Fachveranstaltung mit Barcamp. Am 25. November 2020 geht es unter dem Motto "Demografie trotz(t) Krise – Vielfaltspotenziale wecken" um Demografiemanagement jenseits von Jung und Alt.

Der Demografie Exzellenz e.V. verleiht seit 2009 jährlich den Demografie Exzellenz Award. In diesem Jahr hat sich der Verein angesichts der Corona-Auflagen statt der Preisverleihung für ein neues Format entschieden: Am Mittwoch, 25. November 2020, von 16.30 bis 19 Uhr, live gestreamt aus dem Kienbaum Headquarter in Köln, geben Fachexperten in einem digitalen Event inhaltliche Impulse. Teilnehmende können dabei auch in einem kleinen Barcamp zu vorab eingereichten Fragestellungen miteinander diskutieren.

Demografie-Exzellenz: Diversity in Krisenzeiten als Fokusthema

Die diesjährige Digitalausgabe der Veranstaltung steht unter dem Motto "Demografie trotz(t) Krise – Vielfaltspotenziale wecken". Die Referenten befassen sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit den neuen Vorzeichen des demografischen Wandels. Dr. Winfried Kösters macht in seinem Auftaktvortrag deutlich, dass die Denk-Kategorie "Jung und Alt" heute nicht mehr greift. Fünf Generationen, verschiedene Geschlechter, pluralisierte Familienbilder, verschiedene Lebensstile, Milieus und soziale Lebenslagen – der Moderator und Publizist sensibilisiert in seinem Impuls für ein neues Verständnis von Demografie.

Fabian Kienbaum vertieft die Vielfaltsperspektive mit dem Fokus auf eine neue Form der Führung. Der CEO von Kienbaum Consultants International geht nicht nur darauf ein, wie Unternehmen angesichts dieser Vielfalt Beschäftigte gewinnen, binden und entwickeln können, sondern vor allem auch darauf, wie sie verschiedene Menschen zu einem Team zusammenschweißen, das den Herausforderungen so mancher Krisenlage trotzt. Was dies für die Personalentwicklung in Unternehmen heißt, diskutiert er gemeinsam mit Prof. Dr. Julia Steinfort-Diedenhofen, Geragogin an der Fachhochschule Köln.

Teilnehmer können eigene Themen für das Barcamp einreichen

Ein Barcamp bringt zudem die Teilnehmer in den direkten Austausch. Mit der Anmeldung zu der digitalen Fachtagung können Interessierte eigene praxisnahe Themen für die Barcamp-Sessions einreichen, die zwischen den Vorträgen und der Podiumsdiskussion stattfinden. Wenige Tage vor der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmer einen Überblick der bis dahin eingegangenen Themenvorschläge und können sich dafür separat anmelden – die Teilnehmerzahl in den einzelnen, parallel laufenden Barcamp-Sessions ist auf sieben Personen beschränkt.





Hier finden Sie weitere Informationen zum Event sowie die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung.





Das könnte Sie auch interessieren:

Deutscher Demografiepreis virtuell vergeben

SAP, Deutsche Bank und Siemens führen Diversity-Ranking an