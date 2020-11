Den "Coaching und Training Award 2020" des Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT e.V.) hat Meike Christiansen beim Online-Finale am 7. November 2020 erhalten. Gewürdigt wurde, dass die Inhaberin der Kieler Beratungsgesellschaft "Emcee compliance" das Teamcoaching-Tool "Trust ease" entwickelt und eingeführt hat.

Den "Coaching und Training Award 2020" des Deutschen Verbands für Coaching und Training (DVCT e.V.) hat Meike Christiansen beim Online-Finale am 7. November 2020 erhalten. Gewürdigt wurde, dass die Inhaberin der Kieler Beratungsgesellschaft "Emcee compliance" das Teamcoaching-Tool "Trust ease" entwickelt und eingeführt hat.

Mit dem Teamchoaching-Tool können die Mitglieder eines Teams einen Mangel an gegenseitigem Vertrauen beheben und so die Performance steigern. "Trust ease" ist eine Art Kartenspiel, das es einem Team-Coach erleichtert, die Mitglieder eines Teams dazu zu bringen, sich nach einigen aufeinander aufbauenden Schritten über den Stand ihres gegenseitigen Vertrauens auszutauschen.

DVCT-Jury lobt das Teamcoaching-Tool

"Durch den Austausch über Praxissituationen, die das Vertrauen stärken oder schwächen können, wird die Selbstreflexion der Spielenden in Gang gesetzt. Ganz nebenbei werden die kommunikativen Fähigkeiten der Spielenden geschult, da der begleitende Coach auf einen wertfreien und ausgeglichenen Austausch achtet", urteilte die Jury.

Die Teammitglieder lernten sich auf diese Weise untereinander kennen und einschätzen. Das stärke das Vertrauen und bringe Teams näher zusammen, was wiederum positive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und die Arbeitsergebnisse zur Folge habe.

Tool ist inspiriert von Patrick Lencionis und David Trickeys

Das Spiel ist leicht zu verstehen und kann schnell zu Beginn eines Team-Building-Prozesses eingesetzt werden. Gleichwohl ist es theoretisch fundiert und entstand zum Beispiel durch die intensive Auseinandersetzung mit der Arbeit von Patrick Lencionis, der in seinem Buch "Five Dysfunctions of a Team" erklärt: "Vertrauen ist für jedes Team die Grundlage jeder Arbeit. Erforderlich ist, dass die Teammitglieder sich verletzlich einander zeigen, sich öffnen, wer sie sind, was sie gut können, was sie nicht gut können und wenn sie einen Fehler gemacht haben. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, ein Team aufzubauen." Meike Christiansen ließ sich aber auch von den "Zehn Vertrauenskriterien" von David Trickeys beeinflussen.

Weitere Finalisten beim Coaching- und Training-Award 2020

Meike Christiansen konnte sich im Finale gegen Kerstin Buschbeck und Norman Nemitz sowie Margret Klinkhammer und Franz Hütter durchsetzen. Buschbeck und Nemitz präsentierten das "Lean Action Canvas", ein Kommunikations- und Visualisierungs-Tool zur Stärkung von kollaborativen Teams. Klinkhammer und Hütter traten mit ihrem Konzept "Cor-Essentials – Grundprinzipien und Grundparadoxien der Veränderung" im Finale des Coaching- und Training-Awards 2020 an. Das Modell soll dabei helfen, Fallstricke bei Veränderungen zu umgehen.





Das könnte Sie auch interessieren:

"Reines Online-Coaching wird es nie geben" – Interview mit dem Vorstand des Deutschen Coaching Verbandes

Training und Beratung in Krisenzeiten

"Zugang zum Lernen muss so leicht sein wie Whatsapp" – Interview mit Sebastian Harrer, Head of HR der ING