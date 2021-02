Geschlechterparität und Vielfalt in Führungspositionen stehen zunehmend im Fokus des Managements. Die ESMT Berlin und Volkswagen reagieren mit einem neuen Stiftungslehrstuhl, um die Forschung zur Vielfalt in Führungspositionen auszubauen.

Der neue Lehrstuhl "Volkswagen-Audi Junior Chair for Diversity in Organizations" an der ESMT Berlin soll sich darauf fokussieren, soziale und organisatorische Prozesse zu untersuchen, die dazu führen, dass sich beruflicher Aufstieg, Gehälter und unternehmerische Aktivitäten zwischen den Geschlechtern unterscheiden.

Lehrstuhl an der ESMT: Forschung zu Diversity in Führungspositionen

Forschungsgegenstand sind auch Mechanismen, die Ungleichheiten verringern und zu überwinden helfen, und mögliche Vorteile von vielfältig besetzten Führungsteams. Der Lehrstuhl soll auch als Austauschplattform für Führungskräfte verschiedener kultureller Hintergründe im mittleren und oberen Management dienen. Inhaberin des neuen Lehrstuhls wird zum 1. Juli 2021 Tatiana Lluent, die gleichzeitig als Assistant Professor of Strategy an die ESMT Berlin berufen wurde.





