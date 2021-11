Studie: Immobilienmarkt- und Standortanalyse mit System

Bild: Pixabay Wie effektiv unterstützen die in Deutschland angebotenen Software-Programme Standortanalysen und Entscheidungen tatsächlich? Dem geht eine neue Studie auf den Grund (Symbolbild)

Die Standort- und Marktanalyse (StoMA) ist eine Kernaufgabe der Projektentwicklung und darüber hinaus des gesamten Immobilienmanagements. Dafür gibt es ein vielfältiges Angebot an IT-Systemen. Was leisten sie und was nicht? Das hat eine wissenschaftliche Studie untersucht.