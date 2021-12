Nach der Regierungsbildung der neuen Ampel-Koalition gibt Dr. Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), eine erste Einordnung der wichtigsten Themen für die Immobilienbranche.

Ist das neue Bauministerium tatsächlich der große Wurf und warum ist es so wichtig? Welche Stellung hatte Olaf Scholz inne, als mein Gast ihn das erste Mal traf? Warum war das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat der vorigen Legislatur die "schlechteste Konstellation, die wir je hatten"? Was kann der Bund beim Thema Bauen überhaupt bewirken? Ist das schärfste Umweltrecht auch das intelligenteste? Was hat ihn in der Phase der Koalitionsverhandlungen so sehr überrascht? Warum ist Golf spielen für ihn so wichtig? Die neue L'Immo - eine interessante Mischung aus Koalitionsvertrag und Privatem mit Dr. Andreas Matter, Präsident des ZIA.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee