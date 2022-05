Wenn eine Bank den Anspruch formuliert, innovativster Immobilienfinanzierer sein zu wollen, so lässt dies auf eine aktive Strategie schließen. Wie diese aussieht, erklärt Maria Teresa Dreo-Tempsch, Marktvorständin der Berlin Hyp, im L'Immo-Podcast mit Dirk Labusch.

Der Zusammenschluss mit der LBBW hat, etwa was die Ausrichtung auf nachhaltige Ziele betrifft, Potenzial gehoben. Aber wie sieht das konkret aus? Wie wird man zur grünen Bank? Was steht drin im Rahmenwerk zu nachhaltigen Finanzierungsprodukten der Berlin Hyp, und wie will man konkret Ziele in diesem Zusammenhang verwirklichen? Werden Transaktionen “grauer” Immobilien nun gar nicht mehr finanziert? Hören Sie doch mal rein in unseren neuesten Podcast mit Maria Teresa Dreo-Tempsch, Marktvorständin der Berlin Hyp, und Dirk Labusch, Chefredakteur der "Immobilienwirtschaft".





