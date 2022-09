Bild: Dirk Labusch Space to go: Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, versicherte der Branche die Unterstützung der Ampel

"Have I the courage to change?" – Der Song, mit dem der diesjährige German Concil Congress eröffnet wurde, sagte eigentlich alles. Und ein Wandel wird notwendig, wenn die Einzelhandelsbranche überleben will.