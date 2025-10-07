Christian Hunziker
Christian Hunziker
Freier Immobilienjournalist, Berlin
Immobilienwirtschaft: Der Bauturbo stottert – 3 Beispiele
Bild: AdobeStock Viele Teile, ein Ziel – die föderale Vielfalt bremst den Bauturbo entscheidend

Der Bauturbo der Bundesregierung soll Planungsprozesse beschleunigen und Wohnraum schaffen. In der Praxis stoßen Projekte jedoch immer wieder auf Hindernisse: Unterschiedliche Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen verzögern Vorhaben – wie drei Beispiele zeigen.

Gelegentlich hat man den Eindruck, der Gebäudetyp E (wie einfach oder experimentell) sei das Allheilmittel für die Wohnungsmisere. "Baustandards werden vereinfacht und der Gebäudetyp E abgesichert", heißt es im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD. Mittlerweile ist der neue Gebäudetyp auch in mehreren Landesbauordnungen verankert. Das Problem: Die Festlegungen in den Landesbauordnungen haben nur begrenzte Wirksamkeit. Bekanntlich definiert sich der Gebäudetyp E dadurch, dass er nicht alle der (bundesweit einheitlichen) anerkannten Regeln der Technik einhält.

Das Hauptproblem bei der Umsetzung liegt nicht im technischen, sondern im juristischen Bereich, nämlich in der Frage, wie es sich zivilrechtlich sicherstellen lässt, dass Bauherren, die Objekte des Gebäudetyps E errichten, nicht nachträglich mit Schadenersatzansprüchen konfrontiert werden – und bei dieser Frage liegt der Ball wieder im Feld des Bundes.

Digitale Bauakte: Trotz Onlinezugangsgesetz kaum Fortschritt

Den Bauantrag digital einreichen? Das sollte eigentlich längst Standard sein. Denn laut dem 2017 in Kraft getretenen Onlinezugangsgesetz des Bundes sollten alle staatlichen Leistungen digital beantragt werden können. Mit der Umsetzung im Themenfeld "Bauen und Wohnen" wurde Mecklenburg-Vorpommern beauftragt. Doch von bundesweiter Einheitlichkeit ist man noch immer weit entfernt. "In vielen Gemeinden ist der digitale Bauantrag noch graue Theorie", seufzt Stefan Dahlmanns vom Projektentwickler Nyoo. "Selbst in manchen Großstädten müssen wir noch immer kistenweise Aktenordner in die Ämter tragen."

Anders ist das in der Stadt Schwerin, die seit 2019 auf digitale Abläufe im Genehmigungsverfahren setzt, wie Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier erläutert. Bemerkenswert ist, dass die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern das nicht etwa im Rahmen der Bundesinitiative erreichte, sondern in eigener Regie – denn der eigentlich mit der modellhaften Entwicklung der digitalen Bauakte beauftragte Landkreis Nordwestmecklenburg benötigte für die Einführung deutlich mehr Zeit.

Wohnungsbauförderung: 16 Bauordnungen – Zu komplex für Investoren

Seit der Föderalismusreform von 2006 ist die öffentliche Wohnungsbauförderung Ländersache. Allerdings erhalten die Länder zu diesem Zweck erhebliche Mittel des Bundes – von 2025 bis 2029 will dieser dafür insgesamt 23,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Wie sie diese Mittel einsetzen, bleibt den Ländern überlassen. Das stellt Projektentwickler und Investoren, die in mehr als einem Bundesland tätig sind, vor Herausforderungen, da sie unterschiedliche Förderprogramme im Blick haben müssen.

"Dabei geht es zum einen darum, mit welchen Instrumenten gefördert wird, und zum anderen darum, welche baulichen Anforderungen an die förderwürdigen Objekte gestellt werden", sagt Nyoo-Geschäftsführer Stefan Dahlmanns. So ist zum Beispiel die zulässige Wohnfläche in den Ländern unterschiedlich geregelt. "Diese Komplexität", betont Dahlmanns, "ist Gift für Standardisierungs- und Skalierungsprozesse, wie sie sich gerade im öffentlich geförderten Wohnungsbau anbieten würden."

Dies ist Teil des Titelbeitrags "Zu viele Ebenen" der aktuellen Ausgabe 04/25 des Fachmagazins "Immobilienwirtschaft"

Schlagworte zum Thema:  Immobilien , Politik , Wohnungsbau
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Wirtschaft & Politik
L'Immo: Der Podcast für die Immobilienwirtschaft
L'Immo-Logo

Dirk Labusch, Jörg Seifert und Iris Jachertz im Gespräch mit Experten aus der Immobilienbranche. Aktuell, hintergründig, persönlich.
IMMOBILIENWIRTSCHAFT - Das Fachmagazin mobil lesen: Das Wissen der Branche immer griffbereit!
2508_IW_Handy

Lesen Sie das Fachmagazin IMMOBILIENWIRTSCHAFT einfach überall – wann und wo Sie möchten. News, Trends, Reportagen, Porträts und Interviews mit Menschen, die die Immobilienwirtschaft prägen. Inklusive dem Podcast L'Immo und den Haufe Newslettern. Nutzen Sie Push-Nachrichten, um aktuell informiert zu werden.
Nachhaltig und ressourcenschonend bauen: Circular Economy in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Circular Economy in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Das Konzept zirkulären Wirtschaftens hat durch die Anerkennung von ESG-Zielen enorm an Bedeutung gewonnen. Das Buch betrachtet zirkuläres Bauen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und beleuchtet zukunftsweisende Konzepte unter wirtschaftlichen, regulatorischen und rechtlichen Aspekten. 
3 Fragen an 3 Experten: Digitale Bauakte auf dem Holzweg
Wegweiser Pfeile Natur

Endlich gibt es die bundesweite Plattform für digitale Bauanträge – und dann nutzen sie nur sieben Länder. In einigen Kommunen ist der Geduldsfaden gerissen, sie gehen eigene Wege. Was bremst den Fortschritt? 3 Fragen an 3 Experten.
Haufe Shop: KI-Anwendungen für Immobilienmakler
KI-Anwendungen für Immobilienmakler

Es geht um die Einsatzmöglichkeiten von KI speziell für Maklerbüros - ob im CRM-System, bei der Texterstellung oder bei Bildern und Videos. Anhand von Beispielen gibt es Impulse zur Optimierung von Routineaufgaben und wertvolle Einblicke, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Kosten zu senken. 