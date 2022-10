Net Zero ist das Ziel: Für die Kosten der Dekarbonisierung fehlt nur noch eine standardisierte Berechnung (Symbolbild)

Die Kosten der Dekarbonisierung von Gebäuden fließen laut Urban Land Institute (ULI) noch nicht genug in die Immobilienbewertung ein. Eine standardisierte Methode muss erst erarbeitet werden. Eine Leitlinie macht den Anfang – weiterer Input gesucht.

Das Thema Dekarbonisierung von Gebäuden ist in der Immobilienbranche allgegenwärtig. Nur so können die im Pariser Abkommen festgelegten Ziele erreicht werden. Das Urban Land Institute (ULI) warnt nun vor einer Risikoneigung bei der Preisgestaltung. "Fest steht, dass alle Gebäude Übergangsrisiken haben", sagte Lisette van Doorn, CEO des ULI Europa: Einige führende Marktteilnehmer hätten schon damit begonnen, die Kosten der Dekarbonisierung bei der Immobilienbewertung zu berücksichtigen – "wir müssen jedoch die gesamte Branche mit ins Boot holen, um den Prozess zu beschleunigen", so van Doorn.

Das ULI hat auf dem ersten "C Change Summit" Leitlinien mit einer standardisierten Methodik zur Bewertung der Kosten für die Dekarbonisierung von Gebäuden und zur Offenlegung der wichtigsten Übergangsrisiken und deren Auswirkungen auf den Wert veröffentlicht.

Klimarisiken und die Folgen für den Immobilienwert

Wenn Klimarisiken nicht in die Immobilienbewertung einfließen könnte das nach Angaben der ULI-Experten zur Folge haben, dass aktuelle Gebäudewerte zu hoch sind. Sollten die Kosten des Übergangsrisikos bei der Erreichung von Dekarbonisierungszielen von Investoren nicht berücksichtigt werden, könnten also die Werte fallen – beispielsweise aufgrund einer Änderung von Vorschriften oder eines wirtschaftlichen Schocks, heißt es in der Mitteilung. Angesichts der aktuellen Energiekrise könnte das Szenario eher eintreten als angekommen und sich zudem auf die Mieten auswirken.

Der Leitfaden identifiziert neun Übergangsrisiken mit wesentlichen Auswirkungen auf Immobilienwerte, die finanziell modelliert, standardisiert und kommuniziert werden können. Zu den Risiken gehören die Kosten der Dekarbonisierung, die internen Ressourcen, die Energiekosten, der CO2-Preis und der verkörperte Kohlenstoff sowie die Auswirkungen der Dekarbonisierung auf die Abschreibung, die Veränderungen der Mieteinnahmen und den Transaktionswert.

Leitlinien für Eigentümer und Verwalter

ULI-Analysen zeigen, dass sich die Aktivitäten zur Dekarbonisierung derzeit eher auf höhere Immobilienwerte konzentrieren, da das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Nachrüstung geringer ist. "Unser Ziel ist aber der langfristige Werterhalt aller Gebäude, damit unsere Städte attraktiv bleiben", so van Doorn. Die Leitlinien sollen der Expertin zufolge dazu beitragen, die Übergangsrisiken zu beseitigen und die Wissenslücke zum Nutzen der Eigentümer und Verwalter zu schließen: "Wenn alle besser über diese Risiken informiert sind, können wir die übergeordneten Ziele der Dekarbonisierung besser erreichen."

Unterstützt wurde der Leitfaden " Transition Risk Assessment Consultation Guidelines" (PDF/engl.) von den Gründungspartnern des "ULI C Change-Programms" – Allianz Real Estate, Arup, Catella, Hines, Immobel, Redevco und Schroders Capital – sowie Mitgliedern des ULI Europe. Dazu wurden mehr als 50 Interviews geführt und Workshops mit rund 100 Experten abgehalten. In den kommenden Monaten wird das ULI eine Konsultationsphase einleiten.





