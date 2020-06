Ab 1. Juli wird für ein halbes Jahr die Umsatzsteuer gesenkt. Das hat die Bundesregierung mit dem Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Die Regelung wirkt sich auch auf Gewerbemietverträge aus. Was Vermieter beachten sollten, damit sie nicht draufzahlen. Und: Bei Maklern spielt das Timing eine Rolle.

Ab 1. Juli wird für ein halbes Jahr die Umsatzsteuer gesenkt. Das hat die Bundesregierung mit dem Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Die Regelung wirkt sich auch auf Gewerbemietverträge aus. Was Vermieter beachten sollten, damit sie nicht draufzahlen. Und: Bei Maklern spielt das Timing eine Rolle.

Die Umsatzsteuer wird ab dem 1.7. bis zum 31.12.2020 gesenkt, so hat es der Koalitionsausschuss am 3. Juni im Rahmen des Corona-Konjunkturprogramms beschlossen. Zu Umsetzung dieses Pakets hat die Bundesregierung am 12. Juni im Entwurf zum "Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz" Maßnahmen gebündelt, die sehr schnell greifen sollen. Darunter die Regelung der zeitlich befristeten Absenkung der Umsatzsteuer.

Der allgemeine Satz sinkt ab dem 1. Juli auf 16 Prozent (von 19 Prozent), der ermäßigte Satz auf fünf Prozent (von sieben Prozent). Ab dem 1.1.2021 soll wieder der bisherige Umsatzsteuersatz gelten. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet. Bundestag und Bundesrat werden das Gesetz am 29. Juni voraussichtlich beschließen, damit es am 30. Juni in Kraft treten kann.

Gewerbemietvertrag: Welche Umsatzsteuer gilt?

Gewerbemietverträge, in denen die Umsatzsteuer ausgewiesen ist, weil der Vermieter zur Umsatzsteuer optiert hat, sollten nach Möglichkeit vor dem 30. Juni zeitlich befristet geändert werden, rät der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Das kann etwa durch einen Nachtrag zum Mietvertrag erfolgen. Wenn der Vermieter in einem Mietvertrag, der als Rechnung gilt, den höheren Steuersatz von 19 Prozent angibt, obwohl der Mieter nur 16 Prozent Umsatzsteuer zahlen muss, schuldet er gemäß § 14c UStG dem Finanzamt den Mehrbetrag.

Passus "gesetzliche Umsatzsteuer"

Enthalte ein Gewerbemietvertrag einen Passus, dass "zusätzlich zur Miete die gesetzliche Umsatzsteuer" zu zahlen ist, müsse der Mietvertrag nicht angepasst werden, schreiben die Eigentümervertreter. In solchen und ähnlichen Fällen gilt automatisch der befristet geltende reduzierte Umsatzsteuersatz. Der Mietvertrag muss dann nicht angepasst werden.

Dauerrechnung und Vorsteuerabzug

Stellt der Vermieter eine Dauerrechnung, die den Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss diese für den Zeitraum des gesenkten Umsatzsteuersatzes geändert werden. Die Änderung könne vertraglich so vereinbart werden, dass sie nur für den betreffenden Zeitraum gelte – ab Juli 2020 auf den gesenkten Steuersatz von 16 Prozent, ab Januar 2021 zurück auf den Steuersatz von 19 Prozent. Für alle Rechnungen gilt: Sie müssen vor Fälligkeit der nächsten Mietzahlung an den jeweils aktuellen Umsatzsteuersatz angepasst werden.

Nebenkosten

Die temporäre Absenkung der Umsatzsteuer wirkt sich auch auf die Nebenkosten aus. Findet zum Beispiel eine Ablesung der Zählerstände von Strom und Wasser zwischen dem 1.7.2020 und dem 31.12.2020 statt, gilt für die Leistung grundsätzlich der reduzierte Umsatzsteuersatz von 16 Prozent. Teilabrechnungen für Januar bis Juni 2020 unterliegen also einem Umsatzsteuersatz von 19 Prozent, Teilabrechnungen für Juli bis Dezember 2020 einem Umsatzsteuersatz von 16 Prozent. Bei Zwischenablesungen kann es kompliziert werden.

Felix Nuss, Geschäftsführer der Rohrer Hausverwaltung, meint: Sämtliche Dauerrechnungen von Dienstleistern oder Versorgern, wie Hausmeister oder Stadtwerken, sollten mit dem befristet verminderten Umsatzsteuersatz neu gestellt werden. Die dazugehörigen Daueraufträge müssten befristet angepasst werden.

"Wir verzeichnen jetzt schon bei unseren Kunden eine hohe Beratungsnachfrage, da ohne Fachexpertise die Fehleranfälligkeit sehr hoch sein wird." Felix Nuss, Geschäftsführer der Rohrer Hausverwaltung

Maklerprovision: Auf den Zeitpunkt kommt es an

Die befristete Absenkung der Umsatzsteuer hat auch bei der Rechnungsstellung und der Kalkulation der Provision in neuen Maklerverträgen Auswirkungen. Welcher Umsatzsteuersatz gilt, hängt vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab.

Bei älteren Maklerverträgen ist der Makler grundsätzlich nicht zu einer Absenkung des üblicherweise vereinbarten Bruttopreises verpflichtet, zitiert das Internetportal Immowelt den Steuerexperten beim Immobilienverband IVD, Hans-Joachim Beck. Ausnahme: Wurde der Vertrag mindestens vier Monate vor Inkrafttreten des Gesetzes (voraussichtlich ist das am 1.7.2020 der Fall) abgeschlossen – also vor dem 1.3.2020 – so sieht der Gesetzgeber die Möglichkeit für einen Anspruch auf einen angemessenen Ausgleich nach § 29 UStG vor, wenn der Makler zwischen dem 1.7.2020 und dem 31.12.2020 die Leistung erbracht hat.

Kommt der Maklervertrag im Zeitraum der gesenkten Mehrwertsteuer zustande, könnte der ab dem 1.1.2021 wieder geltende Steuersatz von 19 Prozent laut Immowelt negative Auswirkungen auf die Provision für den Makler haben, wenn die Leistung erst 2021 erbracht wird und der Makler den üblichen Umsatzsteuersatz an den Staat abführen muss – dann könnte die Provision sinken. "Eine Provision zu vereinbaren mit der Formulierung "zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer“ ist nicht zulässig, warnt Beck. Es muss ein Bruttopreis angegeben werden. Der IVD-Steuerexperte rät, auch die Preise in bestehenden Exposés jeweils anzupassen.





Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise

Befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes zum 1.7.2020; Entwurf eines begleitenden BMF-Schreibens (Stand 23.6.2020)





