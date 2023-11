Wie tickt die junge Generation auf dem Arbeitsmarkt und wie schafft es die Immobilienbranche, attraktiv für Talente zu sein? Nico Kramp, Co-Founder von Assetbird und Experte für die Trends der "Next Gen", zu drängenden Fragen in Zeiten des Fachkräftemangels.

Herr Kramp, Sie engagieren sich im Beirat für die Next Gen des Instituts für Corporate Governance (ICG). Was bedeutet das genau? Was sind die Ziele?

Nico Kramp: Im Next Gen Beirat des ICG engagiere ich mich, um den Dialog und den Wissenstransfer zwischen den Generationen in der Immobilienwirtschaft zu fördern. Unser Ziel ist es, innovative und zukunftsweisende Ideen zu entwickeln und dabei die Erfahrungen und Kenntnisse der verschiedenen Generationen zu nutzen. Es ist enorm wichtig, dass die Erfahrenen mit der Next Gen in den Austausch treten und nicht die Parteien für sich bleiben. Wer einen verbindlichen Wertekanon innerhalb der Immobilienwirtschaft entwickeln und neue Standards etablieren will, sollte eine diverse Community haben und die Gedanken der Erfahrenen wie auch der Jungen einbinden.

Themen wie Good Governance, Nachhaltigkeit und Social Impact müssen in beiden Generationen gleich verankert werden und bekommen durch Mitwirkung der Next Gen neue Impulse und Sichtweisen. Ich glaube, dass von so einem Prozess beide Seiten und somit auch die gesamte Branche profitieren.

Der Fachkräftemangel ist bereits jetzt eine Herausforderung für viele Unternehmen, doch wird er erst in den nächsten Jahren den Höhepunkt erreichen. Was raten Sie Unternehmen heute, um sich zukunftsfähig aufzustellen?

Unternehmen können dem Fachkräftemangel begegnen, indem sie in Mitarbeiterweiterbildung investieren, flexible Arbeitsmodelle einführen und eine inklusive Kultur fördern. Technologische Innovation, ein starkes Employer Branding und Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen sind ebenfalls entscheidend. Diese Strategien, kombiniert mit attraktiven Benefits für die Mitarbeitenden, machen Unternehmen resilient gegenüber dem Mangel an qualifizierten Fachkräften. Denn sie fördern die Anziehung und Bindung von Talenten und sichern somit die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in einer sich ständig wandelnden beruflichen Landschaft.

Wir sprechen aktuell von einem Bewerbermarkt. Was muss ein Unternehmen tun, um für Bewerberinnen und Bewerber besonders attraktiv zu sein? Welche Rolle spielt der Grad der Digitalisierung?

Unternehmen müssen in der heutigen Zeit nicht nur finanzielle Anreize bieten, sondern auch eine Kultur, die die Work-Life-Balance, Weiterentwicklung und Diversität fördert. Die Digitalisierung spielt dabei eine wesentliche Rolle, da sie flexible Arbeitsmodelle unterstützt und effiziente Prozesse ermöglicht. Ich mache das gerne am Beispiel der Digitalisierung konkreter: Nur weil in den vergangenen zehn Jahren mit der 1998er Software gearbeitet wurde, heißt das bei Weitem nicht, dass die neue Generation Lust darauf hat, mit der Dino-Software zu arbeiten!

Unternehmen sollten proaktiv sein, offen nach Lösungen Ausschau halten und sich diesen nicht verschließen. Nur so werden sie auch in Zukunft attraktiv für den Nachwuchs bleiben.

Haben Sie Tipps, wie man den Generationenkonflikt in den Teams überwinden kann?

Generationenkonflikte in Teams können durch Förderung von Empathie und offener Kommunikation gemindert werden. Es ist essenziell, eine inklusive Teamkultur zu schaffen, in der jede Generation sich wertgeschätzt und gehört fühlt. Workshops und gemeinsame Aktivitäten können helfen, das gegenseitige Verständnis zu stärken und Stereotypen abzubauen. Indem Teams die Stärken jeder Generation erkennen und nutzen, können sie ein harmonisches und produktives Arbeitsumfeld fördern. Es gibt in jedem Unternehmen Persönlichkeiten in entscheidenden Positionen, die eine positive Zusammenarbeit fördern können und wollen. Diese gilt es zu finden, zu unterstützen und schlussendlich mit ihnen zu wachsen.

Und wenn wir den Spieß umdrehen: Was raten Sie jungen Bewerberinnen und Bewerbern, die in der Immobilienwirtschaft Fuß fassen wollen? Ist die Branche attraktiv für junge Fachkräfte?

Die Immobilienwirtschaft bietet viele spannende Möglichkeiten. Junge Fachkräfte sollten neugierig sein, kontinuierlich lernen und Netzwerke aufbauen. Die Branche ist attraktiv, weil sie vielfältige Karrierechancen und die Möglichkeit bietet, an der Gestaltung unserer Lebensräume teilzunehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Mentoren Wunder bewirken können. Ich selbst habe länger gebraucht, die richtigen zu finden. Nun habe ich aber verschiedene Mentoren für unterschiedliche Themen als Gründer. Es ist wichtig, sich klar zu werden, dass man nie alles wissen und auch nicht alles allein machen kann. Daher mein Tipp an Young Professionals: Wenn Du für deine drei Bereiche im Job, die dich täglich umgeben, verschiedene Personen um Rat fragen kannst und das dann auch noch in deinem Privatleben spiegelst, kannst Du von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr ein enormes persönliches Wachstum beobachten.

Sie haben mehr als 15.000 Follower auf LinkedIn und eine branchenspezifische Community aufgebaut. Würden Sie sagen, dass Personal Branding auf LinkedIn mittlerweile ein Must Have ist, um erfolgreich zu sein?

Social Media ist wie eine gute Party: Du musst die richtigen Leute einladen, das richtige Essen servieren und eine großartige Atmosphäre schaffen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Personal Branding auf LinkedIn ist in der Tat sehr wichtig geworden. Ich habe das Potenzial erkannt, mit einem Post tausende Menschen erreichen zu können und meine Botschaft zu skalieren. Dabei habe ich immer einen Wert darauf gelegt nicht blindlings Kontakte anzunehmen, sondern nur aus der Immobilienbranche. Es ermöglicht einem das Netzwerk zu erweitern, Wissen zu teilen und als Experten in einem Bereich anerkannt zu werden. Eine starke Online-Präsenz kann helfen, berufliche Möglichkeiten zu eröffnen und erfolgreich zu sein. Wir als Unternehmen generieren dadurch zum Beispiel regelmäßig neue Kundenaufträge.





