Unter Geltung der Mietpreisbremse muss der Mieter die Miete nur in zulässiger Höhe zahlen. Ein Verstoß kann Rückzahlungsansprüche auslösen.

Wenn Vermieter und Mieter eine Miete vereinbaren, die die nach der Mietpreisbremse zulässige Miethöhe übersteigt, ist der Mietvertrag dennoch wirksam. Lediglich die Vereinbarung über die Miethöhe ist unwirksam, soweit sie den zulässigen Betrag übersteigt. Der Mieter muss dann nur die Miete in der wirksam vereinbarten Höhe zahlen.

Hat der Mieter bereits überhöhte Mietzahlungen geleistet, muss der Vermieter den zu viel gezahlten Betrag grundsätzlich zurückzahlen. Hier gibt es allerdings eine wichtige Einschränkung: Der Mieter kann Rückzahlung nur insoweit verlangen, als er einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse gerügt hat und die zurückverlangten Mieten nach dem Zugang der Rüge beim Vermieter fällig geworden sind. Eine solche Rüge bedarf der Textform und der Mieter muss die Tatsachen mitteilen, aus denen er einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse herleitet.

Beispiel

Zulässige Miethöhe 650 Euro

Vereinbarte Miete 700 Euro

Der Mieter zahlt die Mieten von September 2015 an in vereinbarter Höhe an den Vermieter. Ende Dezember rügt er den Verstoß gegen die Mietpreisbremse, zahlt aber dennoch weiterhin 700 Euro monatlich. Im März 2016 verlangt er die überzahlte Miete zurück.

Der Mieter kann nur die ab Januar 2016 zu viel gezahlte Miete – 50 Euro monatlich – zurückfordern. Die überzahlten Mieten für September bis Dezember 2015 muss der Vermieter nicht erstatten, weil der Mieter bis dahin den Verstoß gegen die Mietpreisbremse nicht gerügt hatte.