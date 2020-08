Die Anforderungen an Büroimmobilien wandeln sich durch den Homeoffice-Boom. Das könnte neue Anbieter ins Spiel bringen

Das Corona-Virus verändert die Arbeitswelt und damit auch die Funktion von Büroimmobilien. Der Flächenbedarf nimmt durch mehr Homeoffice ab, Auslastungen schwanken. Eine neue Herausforderung für Anbieter und Betreiber von Büroimmobilien – und eine Chance für Facility-Service-Unternehmen.

Das auf Facility Management spezialisierte Marktforschungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder geht in einem aktuellen Whitepaper (Download-Link unten) davon aus, dass Betreiber ihre Büroflächen reduzieren und Auslastungsspitzen mit der Anmietung von temporären Arbeitsplätzen als Service-Dienstleistung kompensieren werden, um leerstehenden Flächen und damit unnötigen Kosten entgegenzuwirken.

Bild: Lünendonk Alle Berufstätigen, n = 1.595; Quelle: Bidt, Befragung von berufstätigen Onlinern ab 18 Jahren unter Nutzung von Google. Surveys (März 2020)

Gängige Coworking-Spaces richteten sich, so die Autoren, aber überwiegend an Freiberufler, Selbstständige und Start-ups. Den Anforderungen von großen Unternehmen genügten sie oft nicht hinsichtlich Vertraulichkeit, Datenschutz und technischer Ausstattung. Viele größere Unternehmen mit Büroarbeitsplätzen seien zudem nicht in Innenstädten, sondern in Gewerbegebieten und Business Parks angesiedelt.

Diese Diskrepanz könnte Facility-Service-Unternehmen ein neues Geschäftsfeld bescheren. Sie treten bisher kaum als Anbieter flexibel nutzbarer Arbeitsplätze auf. Doch sie brächten dafür gute Voraussetzungen mit, stellt Lünendonk & Hossenfelder fest.

Facility-Service-Unternehmen prädestiniert für Working-as-a-Service-Angebote

Im Working-as-a-Service-Markt spielten Facility-Service-Unternehmen bislang nur eine untergeordnete Rolle, heißt es dazu in dem Whitepaper. Zu Unrecht: Denn Facility-Service-Unternehmen seien gut aufgestellt, um als Anbieter von flexiblen Arbeitsplätzen künftig eine wichtige Rolle zu spielen: Sie kennen die Anforderungen an moderne Büroarbeitsplätze gut, wissen um den Bedarf der Mitarbeiter und die Rolle der Facility Services für das Employer Branding ihrer klassischen Auftraggeber und kennen die Anforderungen an den rechtskonformen Betrieb von Immobilien.

„Viele Anbieter verfügen über zahlreiche Niederlassungen, die sich oft in direkter Kundennähe befinden. Das effektive Bewirtschaften von Immobilien ist ihr Kerngeschäft – sowohl für Infrastruktur und Gebäudetechnik als auch die kaufmännische Verwaltung." Thomas Ball, Partner bei Lünendonk & Hossenfelder

Seien Facility-Service-Unternehmen ebenso Betreiber der Immobilien, entfielen starre Leistungsverzeichnisse und über ergebnisorientierte Leistungen würden Effizienzpotenziale gehoben, so Thomas Ball.

Veränderte Anforderungen ans Büro spielen der Branche in die Karten

Aktuell sind laut Lünendonk & Hossenfelder die Rahmenbedingungen für Workplace-as-a-Service-Angebote günstiger als in der Vergangenheit. Die bereits seit vielen Jahren am Markt verfügbaren Technologien zur Zusammenarbeit hätten sich in der Corona-Zeit weitgehend etabliert und seien akzeptiert. Obwohl eine dauerhafte Anwesenheit im Büro nicht mehr erforderlich sei, werde der Bedarf für persönlichen Austausch und persönliche Zusammenarbeit aber auf absehbare Zeit wieder zunehmen.

Tom Dreiner, Commercial Director und Mitglied der Geschäftsleitung des Facility-Services-Anbieters ISS Deutschland, erklärt, dass beim Workplace-Konzept von ISS Deutschland die Ausstattung der Räume und der Arbeitsplätze an die Bedürfnisse des Nutzers flexibel angepasst werden könne. Die IT-Sicherheit stehe dabei genauso im Mittelpunkt, wie die Bereitstellung der Infrastruktur, die eine einfache Buchung der benötigten Leistungen für den Nutzer an jedem Platz im Gebäude ermögliche. Die IT-Infrastruktur sei so flexibel aufgebaut, dass sie auch dann anwendbar bleibt, wenn etwa aufgrund einer stärkeren Nutzung von Homeoffice durch die eigenen Mitarbeiter Flächen reduziert werden müssten.

Das Lünendonk & Hossenfelder-Whitepaper zum Download.





