Forschungsprojekt: Resiliente Städte und Immobilien nach Corona

Bild: Pixabay Resilient werden gegen Pandemien und Krisen: Irebs und ULI laden ein zur Unterstützung für ihr Forschungsprojekt zum Thema "Europäische Städte nach Corona"

Wie spürbar wird die Pandemie in der Immobilienbranche wann sein? Wie relevant sind Trends wie New Work, Homeoffice oder City-Logistik für die künftige Stadtentwicklung? Nehmen Sie teil an einem neuen Forschungsprojekt zu Strategien für resiliente Städte und Immobilien nach der Corona-Pandemie.