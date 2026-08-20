Die Treuhänder der IFRS-Stiftung sind für die Strategie, die Aufsicht, die Governance und die Finanzierung der IFRS-Stiftung und ihrer unabhängigen Standardsetzungsgremien verantwortlich. In dieser Rolle haben sie am 11. August 2026 die Ernennung von Steven Maijoor zum nächsten Vorsitzenden der Treuhänder der Stiftung mit Wirkung zum 1. Januar 2027 sowie von Sam Woods zum Vorsitzenden des International Accounting Standards Board (IASB) mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 bekanntgegeben.

Steven Majoor

Seven Maijoor verfügt über umfangreiche Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich der Regulierung und Führung auf den internationalen Finanzmärkten. Er ist ehemaliger Vorsitzender der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und derzeit Mitglied des Executiv Board sowie Vorsitzender des Aufsichtsgremiums der niederländischen Zentralbank. Darüber hinaus ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Europäischen Zentralbank.

Seit 2023 ist Steven Maijoor Treuhänder der IFRS-Stiftung. Zuletzt war er Vorsitzender des „Due Process Oversight Committee“ der Stiftung, das den Standardsetzungsprozess des IASB und des ISSB überwacht. Die IFRS Stiftung setzt mit der Berufung von Steven Majoor auf Kontinuität in seiner Leitung. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Er tritt die Nachfolge von Erkki Liikanen an, der seit 2018 den Vorsitz der Treuhänder IFRS-Stiftung inne hat.

Sam Woods

Sam Woods gilt als anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich der internationalen Finanzregulierung. Er war zuvor als stellvertretender Gouverneur der Bank of England sowie als Chief Executiv Officer der britischen Prudential Regulation Authority (PRA) tätig. Vor seinem Eintritt bei der PRA hatte Herr Woods verschiedene Führungspositionen im britischen sowie im neuseeländischen Finanzministerium sowie in der Privatwirtschaft inne. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Er tritt die Nachfolge von Andreas Barckow an, dessen Amtszeit als IASB-Vorsitzender im Juni 2026 endete.

Führungsmannschaft der IFRS-Stiftung nun vollzählig

Mit den beiden Ernennungen sind die vier höchsten Führungspositionen der IFRS-Stiftung (neu) besetzt. ISSB-Vorsitzender ist weiterhin Emmanuel Faber. Die Treuhänder der IFRS-Stiftung haben am 30. Juli 2026 die Berufung von Laura Forzani als Managing Director der IFRS-Stiftung bekanntgegeben, die ihr Amt am 1. September 2026 antritt. Zuvor war sie als Partner and Chief Operating Officer bei KPMG UK tätig. Sie tritt die Nachfolge von Michel Madelain an.