Die Kleinstkapitalgeselleschaften sind als eine Teilgruppe der kleinen Kapitalgesellschaften in § 267a HGB definiert. Die Bestimmung ist durch die Gewährung einer Übergangsphase herausfordernd.

Schwellenwerte für die Bestimmung größenabhängiger Erleichterungen im Vergleich

Im HGB sind aktuell folgende Schwellenwerte für größenklassenabhängige Befreiungen bei KapG und ihnen gleichgestellten PersG festgeschrieben, wobei die Größenklasse der KleinstKapG im Ergebnis lediglich eine weitere Unterteilung der Klasse für kleine KapG darstellt:

Kleine KapG (§ 267 HGB) i. w. S.

KleinstKapG (§ 267a HGB) Kleine KapG (§ 267 HGB) i. w. S. Kleine KapG i. e. S. (§ 267 HGB) Mittelgroße KapG (§ 267 HGB) Große KapG (§ 267 HGB) Bilanzsumme ≤ 350.000 EUR > 350.000 EUR ≤ 6 Mio. EUR > 6 Mio. EUR ≤ 20 Mio. EUR > 20 Mio. EUR Umsatzerlöse ≤ 700.000 EUR > 700.000 EUR ≤ 12 Mio. EUR > 12 Mio. EUR ≤ 40 Mio. EUR > 40 Mio. EUR Mitarbeiter ≤ 10 >10 ≤ 50

> 50 ≤ 250 > 250

Tab.: Schwellenwerte für Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahl zur Klassifikation von Kapitalgesellschaften und ihnen gleichgestellten Personenhandelsgesellschaften nach HGB

Wie schon bei den bisherigen Größenklassenbestimmungen nach § 267 HGB tritt die Rechtsfolge erst ein, wenn jeweils mindestens zwei der drei Schwellenwerte an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren unterschritten sind. Im Falle einer Umwandlung oder Neugründung ist durch direkten Verweis auf § 267 Abs. 4 HGB bereits dann eine Befreiung gegeben, wenn mindestens zwei der drei Schwellenwerte am aktuellen Abschlussstichtag für diese Unt ohne direkte Historie unterschritten werden. Mit diesen Regeln ist einerseits der Start der Unt in der richtigen Größenklasse sichergestellt und andererseits ergibt sich durch die anschließend laufende Betrachtung von zwei Abschlussstichtagen eine ausreichende Vorlaufzeit zur Anpassung der Rechnungslegung und der vorgelagerten Systeme an die jeweils höheren quantitativen und qualitativen Ansprüche des Jahresabschlusses und ggf. des Lageberichts der höheren Kategorie. Ein Abstieg in eine kleinere Größenklasse bedingt jedoch auch das Unterschreiten von mindestens zwei der drei Schwellenwerte an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen, was zu einer höheren Konstanz der Klassenzuordnung führt, da hektische Wechsel der Größenklassen von Jahr zu Jahr damit ausgeschlossen sind. Somit ist die Einordnung abhängig von der Klassifikation der KapG in den Vorjahren. Für die Bestimmung ist es somit bei unterschiedlichen Zuordnungen notwendig, schrittweise in die Vergangenheit zu gehen und die Werte zu prüfen, bis sich eine mit dem Gesetzestext vereinbare Zuordnung ergibt.

HIER finden Sie eine exemplarische Darstellung, in der die Klassifikation einer Kapitalgesellschaft im Geschäftsjahr t3 zu klären ist. Hinweis zur Darstellung: Es liegen Werte für 4 kalenderjahrgleiche Geschäftsjahre vor, fett gedruckte Werte weisen auf eine Überschreitung der Schwellenwerte hin; die Einstufung erfolgt in der rechten Spalte.