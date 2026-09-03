Neue anhängige Verfahren im August 2026
Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im August 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick:
|Rubrik
|Thema
|Az. beim BFH und Vorinstanz
|Unternehmer
Verdeckte Gewinnausschüttung/PKW-Überlassung
Zu verdeckten Gewinnausschüttungen betreffend Aufwendungen aus einem Arbeitsverhältnis zwischen der Klägerin und der Tochter ihres Gesellschafter-Geschäftsführers und wegen der Überlassung eines Fahrzeugs zur privaten Nutzung an die Tochter.
I R 9/26
FG Köln, Urteil v. 20.4.2026, 10 K 2387/21
|Anleger
Schenkungsteuer/Grundbesitzwert
Grundbesitzwertfeststellung für Zwecke der Schenkungsteuer
1. Ist der Nachweis generell zulässig, dass ein Miteigentumsanteil an einem Grundstück weniger wert sein kann, als es dem rechnerischen Anteil am gemeinen Wert des Grundstücks entspricht?
2. Ist ein zusätzlicher Marktanpassungsabschlag aufgrund der schlechten Verkehrsfähigkeit von nießbrauchbelasteten Grundstücken beziehungsweise Miteigentumsanteilen zulässig?
II R 11/26
FG München, Urteil v. 24.3.2026, 4 K 927/24
Anleger
Grundsteuer/Wohnungseigentum
Ist bei einem zivilrechtlich einheitlichen Wohnungseigentum, welches aus mehreren Wohnungen i. S. d. § 249 Abs. 10 BewG besteht, der Grundsteuerwert für eine gesamte, sämtliche Wohnungen umfassende wirtschaftliche Einheit oder für jede einzelne Wohnung festzustellen?
II R 14/26
FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 22.4.2026, 3 K 3059/25
|Unternehmer
Grunderwerbsteuer/Unternehmen
Zur Bestimmung des "herrschenden Unternehmens" i. S. d. § 6a Satz 3 GrEStG für die Gewährung der Steuervergünstigung nach § 6a Satz 4 GrEStG.
II R 15/26
Niedersächsisches FG, Urteil v. 5.5.2026, 7 K 129/23
Anleger
Schenkungsteuer/Bauland
Ist ein Bauplatz als steuerbegünstigtes Vermögen nach § 13b Abs. 1 Nr. 1 ErbStG einzuordnen?
II R 20/26
FG München, Urteil v. 3.6.2026, 4 K 2155/24
Anleger
Grundsteuer/Verfassungsmäßigkeit
Ist das Niedersächsische Grundsteuergesetz verfassungsgemäß?
II R 21/26
Niedersächsisches FG, Urteil v. 18.6.2026, 1 K 38/24
Unternehmer
Haftungsbescheid/Geschäftsführerhaftung
Haftungsinanspruchnahme eines Geschäftsführers – Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen bzw. Steueranmeldungen nach Erlöschen seiner Vertretungsmacht:
Kann von dem ausgeschiedenen Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft nur die Erfüllung von Verpflichtungen, die bereits im Zeitpunkt des Ausscheidens bestanden haben, fortwährend verlangt werden?
VII R 16/26
Niedersächsisches FG, Urteil v. 19.12.2024, 2 K 28/24
|Unternehmer
Haftungsbescheid/Festsetzungsfrist
Ist bei der Prüfung der Festsetzungsverjährung eines Haftungsbescheids über eine Umsatzsteuervorauszahlungsschuld allein daran anzuknüpfen, ob und wann die betreffende Voranmeldung abgegeben wurde? Bleibt der Zeitpunkt der Abgabe der Jahreserklärung insoweit ohne Bedeutung?
VII R 18/26
FG Düsseldorf, Urteil v. 22.4.2026, 5 K 528/24 H (U)
Arbeitnehmer
Verdeckte Gewinnausschüttung/Zufluss
1. Sind Zuführungen zum Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer den Einkünften aus Kapitalvermögen oder den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit zuzuordnen?
2. Sind Zuführungen zum Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto eines Gesellschafter-Geschäftsführers bereits im Zeitpunkt der jeweiligen Zuführung als zugeflossen anzusehen?
VIII R 23/25
Sächsisches FG, Urteil v. 7.5.2024, 1 K 1826/15
|Unternehmer
Schätzung/Sachaufklärung
Ist das Finanzamt noch zur Vornahme einer Schätzung berechtigt, wenn nach Aufklärung des Sachverhalts keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr für unrichtige Angaben in der Steuererklärung des Steuerpflichtigen besteht?
VIII R 9/26
Thüringer FG, Urteil v. 9.9.2024, 4 K 490/22
|Anleger
Zugewinngemeinschaft/Vergleich
Erfüllt der Ehegatte, der im Rahmen eines Scheidungsverfahrens mehrere hälftige Miteigentumsanteile auf seine Ehefrau überträgt und mit ihr zugleich einen wechselseitigen Verzicht auf Zugewinnausgleich, Trennungsunterhalt sowie nachehelichen Unterhalt vereinbart, den Tatbestand der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften?
IX R 10/26
FG Münster, Urteil v. 18.6.2026, 8 K 901/23 E
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
281
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Mündliche Verhandlungen zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer
270
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
189
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
146
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Pauschale Beihilfe kürzt Sonderausgabenabzug
113
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Wirksamkeit von nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ergangenen „Erstattungsbescheiden“
102
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
98
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Abschreibung für eine Produktionshalle
76
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Steuerliche Behandlung von "Earn-Out-Zahlungen"
72
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Feier anlässlich der Verabschiedung in den Ruhestand
72
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Pensionszusage nach dem 60. Lebensjahr führt zur vGA
03.09.2026
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Doppelbesteuerung von Hinterbliebenenleistung an Lebensgefährtin
02.09.2026
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Grunderwerbsteuerbefreiung auf Anteilsvereinigungen
02.09.2026
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Steuerbefreiung für ein Familienheim
01.09.2026
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Wann liegt eine "unverzügliche" Selbstnutzung eines Familienheims vor?
31.08.2026
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Ist-Besteuerung und Betriebsvermögensvergleich
31.08.2026
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Verspätungszuschlag auch in Erstattungsfällen möglich
31.08.2026
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Erweiterte Grundstückskürzung bei unterjährigem Verkauf des letzten Grundstücks
28.08.2026
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Immobilienübertragung im Scheidungsvergleich
28.08.2026
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Alle am 27.8.2026 veröffentlichten Entscheidungen
27.08.2026