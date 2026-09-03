BFH

Neue anhängige Verfahren im August 2026

Anlässlich verschiedener finanzgerichtlicher Entscheidungen stellen wir für Sie monatlich die wichtigsten neuen anhängigen BFH-Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Anleger zusammen. 
Haufe Online Redaktion
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Bild: Haufe Online Redaktion

Eine Auswahl der wichtigsten anhängigen Verfahren für Unternehmer, Arbeitnehmer und Kapitalanleger, die im August 2026 veröffentlicht wurden, erhalten Sie hier im Überblick: 

RubrikThemaAz. beim BFH und Vorinstanz  
Unternehmer

Verdeckte Gewinnausschüttung/PKW-Überlassung

Zu verdeckten Gewinnausschüttungen betreffend Aufwendungen aus einem Arbeitsverhältnis zwischen der Klägerin und der Tochter ihres Gesellschafter-Geschäftsführers und wegen der Überlassung eines Fahrzeugs zur privaten Nutzung an die Tochter.

I R 9/26 

FG Köln, Urteil v. 20.4.2026, 10 K 2387/21

Anleger

Schenkungsteuer/Grundbesitzwert 

Grundbesitzwertfeststellung für Zwecke der Schenkungsteuer

1. Ist der Nachweis generell zulässig, dass ein Miteigentumsanteil an einem Grundstück weniger wert sein kann, als es dem rechnerischen Anteil am gemeinen Wert des Grundstücks entspricht?

2. Ist ein zusätzlicher Marktanpassungsabschlag aufgrund der schlechten Verkehrsfähigkeit von nießbrauchbelasteten Grundstücken beziehungsweise Miteigentumsanteilen zulässig?

II R 11/26

FG München, Urteil v. 24.3.2026, 4 K 927/24

Anleger

 

Grundsteuer/Wohnungseigentum 

Ist bei einem zivilrechtlich einheitlichen Wohnungseigentum, welches aus mehreren Wohnungen i. S. d. § 249 Abs. 10 BewG besteht, der Grundsteuerwert für eine gesamte, sämtliche Wohnungen umfassende wirtschaftliche Einheit oder für jede einzelne Wohnung festzustellen?

II R 14/26 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 22.4.2026, 3 K 3059/25

Unternehmer 

Grunderwerbsteuer/Unternehmen 

Zur Bestimmung des "herrschenden Unternehmens" i. S. d. § 6a Satz 3 GrEStG für die Gewährung der Steuervergünstigung nach § 6a Satz 4 GrEStG.

II R 15/26 

Niedersächsisches FG, Urteil v. 5.5.2026, 7 K 129/23

Anleger

 

Schenkungsteuer/Bauland

Ist ein Bauplatz als steuerbegünstigtes Vermögen nach § 13b Abs. 1 Nr. 1 ErbStG einzuordnen?

II R 20/26 

FG München, Urteil v. 3.6.2026, 4 K 2155/24

Anleger

 

Grundsteuer/Verfassungsmäßigkeit

Ist das Niedersächsische Grundsteuergesetz verfassungsgemäß?

II R 21/26

Niedersächsisches FG, Urteil v. 18.6.2026, 1 K 38/24

Unternehmer

 

Haftungsbescheid/Geschäftsführerhaftung

Haftungsinanspruchnahme eines Geschäftsführers – Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen bzw. Steueranmeldungen nach Erlöschen seiner Vertretungsmacht:

Kann von dem ausgeschiedenen Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft nur die Erfüllung von Verpflichtungen, die bereits im Zeitpunkt des Ausscheidens bestanden haben, fortwährend verlangt werden?

VII R 16/26 

Niedersächsisches FG, Urteil v. 19.12.2024, 2 K 28/24

Unternehmer

Haftungsbescheid/Festsetzungsfrist 

Ist bei der Prüfung der Festsetzungsverjährung eines Haftungsbescheids über eine Umsatzsteuervorauszahlungsschuld allein daran anzuknüpfen, ob und wann die betreffende Voranmeldung abgegeben wurde? Bleibt der Zeitpunkt der Abgabe der Jahreserklärung insoweit ohne Bedeutung?

VII R 18/26

FG Düsseldorf, Urteil v. 22.4.2026, 5 K 528/24 H (U)

Arbeitnehmer

 

Verdeckte Gewinnausschüttung/Zufluss

1. Sind Zuführungen zum Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer den Einkünften aus Kapitalvermögen oder den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit zuzuordnen?

2. Sind Zuführungen zum Wertguthaben auf einem Zeitwertkonto eines Gesellschafter-Geschäftsführers bereits im Zeitpunkt der jeweiligen Zuführung als zugeflossen anzusehen?

VIII R 23/25 

Sächsisches FG, Urteil v. 7.5.2024, 1 K 1826/15

Unternehmer

Schätzung/Sachaufklärung

Ist das Finanzamt noch zur Vornahme einer Schätzung berechtigt, wenn nach Aufklärung des Sachverhalts keine hinreichende Wahrscheinlichkeit mehr für unrichtige Angaben in der Steuererklärung des Steuerpflichtigen besteht?

VIII R 9/26 

Thüringer FG, Urteil v. 9.9.2024, 4 K 490/22

 

Anleger

Zugewinngemeinschaft/Vergleich  

Erfüllt der Ehegatte, der im Rahmen eines Scheidungsverfahrens mehrere hälftige Miteigentumsanteile auf seine Ehefrau überträgt und mit ihr zugleich einen wechselseitigen Verzicht auf Zugewinnausgleich, Trennungsunterhalt sowie nachehelichen Unterhalt vereinbart, den Tatbestand der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften?

IX R 10/26

FG Münster, Urteil v. 18.6.2026, 8 K 901/23 E

 

Schlagworte zum Thema:  Bundesfinanzhof (BFH) , BFH-Urteile , Anhängige Verfahren
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