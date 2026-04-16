Alle am 16.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
Kompakt und aktuell: Sie finden hier einen Überblick der am Donnerstag vom Bundesfinanzhof veröffentlichten sog. V-Entscheidungen. Am folgenden Montag finden Sie hier Verlinkungen auf die Kurzkommentierungen zu den wichtigsten Entscheidungen. Entscheidungsdatum und Aktenzeichen sind mit den Volltexten auf der Homepage des Bundesfinanzhofs verlinkt.
Thema
Entscheidung
Datum und Az.
Verfassungsmäßigkeit des § 15a Abs. 1a EStG
Die Behandlung sogenannter vorgezogener Einlagen durch § 15a Abs. 1a Satz 1 Alt. 2 EStG ist verfassungsgemäß.
Zur Umsatzsteuerpflicht von Bestattungsleistungen
Die im Rahmen der Kühlung eines Leichnams erfolgende Überlassung von Kühlräumen und -zellen ist keine nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreie Vermietung, wenn sich die Leistung dadurch charakterisiert, dass der Leichnam gekühlt wird (Abgrenzung zu Tz. 2.2 des BMF, Schreibens v. 23.11.2020, BStBl I 2020, 1335).
Alle am 9.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen des BFH mit Kurzkommentierungen
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Erstattungszinsen für Gewerbesteuer als steuerpflichtige Betriebseinnahmen
337
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Sonderausgabenabzug für einbehaltene Kirchensteuer auf Kapitalerträge aus anderen Einkunftsarten
317
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Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nach § 268 AO ist unwiderruflich
285
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Selbst getragene Kraftstoffkosten bei der 1 %-Regelung
188
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Vermietung an den Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
187
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Abschreibung für eine Produktionshalle
151
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Abzug von Fahrtkosten zur Kinderbetreuung
148
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Grundsteuer-Musterverfahren beim Bundesverfassungsgericht
146
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Zufluss von nicht ausgezahlten Darlehenszinsen eines beherrschenden Gesellschafters
121
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Nutzungs- oder Funktionsänderung eines Gebäudes
117
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Reichweite einer Bekanntgabevollmacht
16.04.2026
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Alle am 16.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
16.04.2026
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Prüfung der Behaltensfrist erbschaftsteuerbegünstigten Vermögens
15.04.2026
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Gewerbeertrag bei Veräußerung eines Mitunternehmeranteils
13.04.2026
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"Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines DBA
13.04.2026
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Aktivierung von Ansprüchen aus einer Rückbauverpflichtung
13.04.2026
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Nacherhebung der Lohnsteuer zum Pauschalsteuersatz
10.04.2026
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Abfärberegelung bei Kooperation von Rechtsanwälten
10.04.2026
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Alle am 9.4.2026 veröffentlichten Entscheidungen
09.04.2026
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Schätzung der Anzahl von Familienheimfahrten bei fehlenden Belegen
08.04.2026