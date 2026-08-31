Standardisierte Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen 2026

Elektronische Übermittlung

Der amtlich vorgeschriebene Datensatz ist nach § 13a Abs. 3 Satz 4 EStG i. V. m. § 87a Abs. 6 AO authentifiziert und elektronisch zu übermitteln. Er wird nach § 87b Abs. 2 AO unter www.elster.de zur Verfügung gestellt.

Voraussetzung für die Übermittlung ist eine Registrierung über Mein ELSTER (www.elster.de). Eine Übermittlung ist auch über Software anderer Anbieter (www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt) ist möglich. Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die Registrierung bis zu 2 Wochen dauern kann.

Die Anlage AV13a sowie die entsprechenden Anlagen im Fall von Mitunternehmerschaften sind notwendiger Bestandteil der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen.

Regelung in Härtefällen

Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf die elektronische Übermittlung verzichten.

§ 150 Absatz 8 AO findet hierbei entsprechende Anwendung. Für die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen sind in diesen Fällen die Papiervordrucke der Anlage 13a zu verwenden (§ 13a Abs. 3 Satz 5 und 6 EStG).

BMF, Schreiben v. 27.8.2026, IV D 4 - S 2149/00010/019/034