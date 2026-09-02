Anlage EÜR 2026 wurde veröffentlicht
Anlage EÜR authentifiziert übermitteln
Die Anlage EÜR ist elektronisch und authentifiziert zu übermitteln. Der entsprechende Datensatz steht über das Elster-Portal zur Verfügung. Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass für die Authentifizierung ein Zertifikat erforderlich ist. Dieses wird nach der Registrierung ausgestellt. Der Vorgang kann bis zu zwei Wochen dauern.
Ergänzende Vordrucke
Die Anlage AVEÜR sowie bei Mitunternehmerschaften die entsprechenden Anlagen sind notwendiger Bestandteil der EÜR. Und ggf. ist bei Schuldzinsen noch die Anlage SZ zu übermitteln. In der Anlage LuF können die Richtbeträge für Weinbaubetriebe und pauschale Betriebsausgaben für Holznutzungen nach § 51 EStDV geltend gemacht werden.
Körperschaften übermitteln auf der Anlage EÜR die Betriebseinnahmen und -ausgaben bis zu Zeile 76. Die weitere Ermittlung der Einkünfte wird auf der Anlage GK zur Körperschaftsteuererklärung vorgenommen.
Härtefallregelung
Nur in Härtefällen verzichtet die Finanzverwaltung auf die Übermittlung der standardisierten Einnahmenüberschussrechnung für 2026 nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung.
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
1.1965
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
793
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
657
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
525
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
5136
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Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei Gebäuden
374
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
347
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
323
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Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
307
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Steuerfreibeträge für kommunale Mandatsträger ab 2021
212
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Anlage EÜR 2026 wurde veröffentlicht
02.09.2026
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Standardisierte Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen 2026
31.08.2026
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Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2027
19.08.2026
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Elektronische Bekanntgabe von Steuerbescheiden ab 1.1.2027
19.08.2026
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Geplante Änderung der Lohnsteuer-Richtlinien
14.08.2026
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Umsatzsteuer bei Parkplatzüberlassung durch jPöR
13.08.2026
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GrESt bei Gebäude mit Solar- und Photovoltaikanlagen
11.08.2026
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Kapitalmaßnahmen richtig bilanzieren: Von Aktiensplit bis Spin-off
11.08.2026
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Selbstnutzung und Verpachtung von Jagdbezirken
07.08.2026
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Umsatzsteuer bei Krankenfahrten durch Taxi- und Mietwagenunternehmer
05.08.2026