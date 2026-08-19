Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2027
Gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 1 EStG ist das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, das Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (LStB) zu bestimmen. In Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das Muster für den Ausdruck der elektronischen LStB für das Kalenderjahr 2027 bekannt gemacht.
Formatvorgaben
Der Ausdruck hat das Format Deutsche Industrie Norm (DIN) A4.
Der Ausdruck der elektronischen LStB kann vom amtlichen Muster abweichen, wenn er sämtliche Angaben in gleicher Reihenfolge enthält und in Format und Aufbau dem bekannt gemachten Muster entspricht.
Bei der Ausstellung des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung sind die Vorgaben im BMF-Schreiben v. 5.9.2024 (IV C 5 - S 2378/19/10002 :002, BStBl I 2024, 1255) zu beachten.
Änderungen zum bisherigen Muster
In Zeile 16c ist der nach § 3 Nr. 21 EStG steuerfrei belassene Arbeitslohn für die sogenannte Aktivrente zu bescheinigen. Im elektronischen Datensatz ist zusätzlich der monatlich aufgrund der Aktivrente steuerfrei belassene Arbeitslohn zu übermitteln.
BMF, Schreiben v. 13.8.2026, IV C 5 – S 2533/00123/008/012
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Geänderte Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
1.4105
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0,03 %-Regelung für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
930
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Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung aktualisiert
753
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Steuerbonus für energetische Baumaßnahmen
6906
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Umsatzsteuerliche Behandlung kleiner Photovoltaikanlagen ab 2023
637
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Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung
441
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Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei Gebäuden
440
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Steuerbefreiung von Bildungsleistungen
372
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Betrieblicher Schuldzinsenabzug nach § 4 Abs. 4a EStG
342
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Private Nutzung von (Elektro-)Fahrzeugen und Überlassung an Arbeitnehmer
308
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Muster für den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2027
19.08.2026
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Elektronische Bekanntgabe von Steuerbescheiden ab 1.1.2027
19.08.2026
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Geplante Änderung der Lohnsteuer-Richtlinien
14.08.2026
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Umsatzsteuer bei Parkplatzüberlassung durch jPöR
13.08.2026
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GrESt bei Gebäude mit Solar- und Photovoltaikanlagen
11.08.2026
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Kapitalmaßnahmen richtig bilanzieren: Von Aktiensplit bis Spin-off
11.08.2026
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Selbstnutzung und Verpachtung von Jagdbezirken
07.08.2026
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Umsatzsteuer bei Krankenfahrten durch Taxi- und Mietwagenunternehmer
05.08.2026
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Neue Begrüßungsschreiben mit Steuer-ID
04.08.2026
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Steuerfreibeträge für kommunale Mandate in Niedersachsen
03.08.2026