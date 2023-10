Hessen entwickelt digitale Gewerbesteuerbescheide

Die Hessische Finanzverwaltung hat darüber informiert, dass Hessen den digitalen Gewerbesteuerbescheid für ganz Deutschland entwickelt hat.

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung wurden die Vereinfachungen, die eine digitale Lösung für Kommunen, Unternehmen und die Steuerverwaltung bietet, verdeutlicht. Die Umsetzung des digitalen Gewerbesteuerbescheids betrifft rund 11.000 Kommunen in ganz Deutschland.

Gewerbesteuerbescheid mittels Elster

Die für den Bescheid relevanten Daten werden in einem ersten Schritt vom Finanzamt über einen Elster-Transfer digital an die Kommunen übermittelt. Im zweiten Schritt versendet die Kommune den Bescheid dann online über das Elster-Postfach an das Unternehmen.

Bescheid ist menschen- und maschinenlesbar

Der digitale Gewerbesteuerbescheid wird im PDF-A3-Format mit eingebettetem XML-Datensatz erstellt und ist damit menschen- und maschinenlesbar.

Entsprechende Pilotprojekte zum digitalen Gewerbesteuerbescheid laufen bereits. Interessierte Kommunen können sich an den Projekten beteiligen.

Weitere Informationen: Hessisches FinMin, Meldung v. 2.10.2023