Gesellschafterwechsel in Personengesellschaftsstrukturen

Die Finanzverwaltung äußert sich zu den Auswirkungen von Gesellschafterwechsel in doppelt- und mehrstöckigen Personengesellschaftsstrukturen auf Fehlbeträge nach § 10a GewStG.

In den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehören wird zunächst auf die Rechtsprechung des BFH verwiesen. So entschied der BFH mit Urteil v. 24.4.2014, dass im Fall der Einbringung des Betriebs einer Kommanditgesellschaft (Obergesellschaft) in eine atypisch stille Gesellschaft (Untergesellschaft) eine doppelstöckige Mitunternehmerschaft entsteht. Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass hierbei ausdrücklich nicht zur Frage des möglichen Vorliegens zweier - getrennt voneinander bestehender - Gewerbebetriebe Stellung genommen wurde. Der BFH hatte dies in einem späteren Ureiil bejaht (BFH, Urteil v. 8.12.2016, IV R 8/14).

Vorliegen der Unternehmeridentität

In dem Urteil v. 24.4.2014 äußerte sich der BFH auch zur Unternehmeridentität und stellte in diesem Zusammenhang zur Frage, ob und inwieweit gewerbesteuerliche Fehlbeträge nach § 10a GewStG, die bis zur Begründung der atypisch stillen Beteiligung am Betrieb der Obergesellschaft entstanden sind, auf Ebene der Untergesellschaft für eine Verrechnung zur Verfügung stehen, auf eine mittelbare Gesellschafterstellung der Gesellschafter der Obergesellschaft an der Untergesellschaft ab.

Nichtanwendung der Urteilsgrundsätze über den Einzelfall hinaus

Die Finanzverwaltung stellt in den gleich lautenden Erlassen klar, dass die Grundsätze des Urteils v. 24.4.2014 über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht anzuwenden sind. Die Verwaltung hält weiterhin an der Auffassung fest, dass es zur Frage des Vorliegens der Unternehmeridentität stets und ausschließlich auf eine unmittelbare Gesellschafterstellung ankommt.

Gleich lautende Erlasse v. 11.8.2021