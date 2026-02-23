Zusammentreffen von AK, HK und Erhaltungsaufwendungen

Modernisierungskosten bei Gebäuden

Bild: Getty Images AK, HK und Erhaltungsaufwendungen können zusammentreffen und zur Frage führen, wie die Kosten aufzuteilen sind.

Sind bei einer umfassenden Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahme neben Erhaltungsarbeiten auch Arbeiten zur Versetzung in einen betriebsbereiten Zustand, zur Erweiterung eines Gebäudes oder zu einer wesentlichen Verbesserung durchgeführt worden, sind die hierauf jeweils entfallenden Aufwendungen grundsätzlich in Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen aufzuteilen (ggf. im Schätzungswege).

Beispiel: Ein Architektenhonorar, das für die Gesamtmaßnahme gezahlt worden ist, muss in dem Verhältnis aufgeteilt werden, in dem die Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten zu den Erhaltungsaufwendungen steht.

Sachlicher Zusammenhang der Arbeiten

Aufwendungen, die für sich genommen teils Anschaffungs- oder Herstellungskosten und teils Erhaltungsaufwendungen sind, stellen insgesamt Anschaffungs- oder Herstellungskosten dar, wenn die zugrundeliegenden Arbeiten miteinander in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Dies ist der Fall, wenn die einzelnen Baumaßnahmen bautechnisch ineinandergreifen. Ein solches bautechnisches Ineinandergreifen nimmt das BMF an, wenn die Erhaltungsarbeiten

  • Vorbedingung für die Arbeiten zur Versetzung in einen betriebsbereiten Zustand oder für die Herstellungsarbeiten sind oder
  • durch die Arbeiten zur Versetzung in einen betriebsbereiten Zustand oder durch die Herstellungsarbeiten veranlasst oder verursacht worden sind.

Ein bautechnisches Ineinandergreifen kann auch dann vorliegen, wenn die Arbeiten in verschiedenen Stockwerken des Gebäudes ausgeführt werden.

Kein bautechnisches Ineinandergreifen

Von einem bautechnischen Ineinandergreifen ist indes nicht allein deswegen auszugehen, weil der Bauherr die Herstellungsarbeiten zum Anlass nimmt, auch sonstige anstehende Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Allein die gleichzeitige Durchführung der Arbeiten, beispielsweise um die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten abzukürzen, reicht für einen sachlichen Zusammenhang nicht aus.

Hinweis: Ebenso wird ein sachlicher Zusammenhang nicht dadurch hergestellt, dass die Arbeiten unter dem Gesichtspunkt der rationellen Abwicklung eine bestimmte zeitliche Abfolge der einzelnen Maßnahmen erforderlich machen, wenn die Arbeiten ebenso unabhängig voneinander hätten durchgeführt werden können.

