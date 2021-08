Umsatzsteuer-Anwendungserla... / 3b.2 Ort der Leistung, die im Zusammenhang mit einer Güterbeförderung steht

(1) 1Die Ortsregelung des § 3b Abs. 2 UStG ist nur bei Leistungen an Nichtunternehmer (siehe Abschnitt 3a.1 Abs. 1) anzuwenden. 2Werden mit der Beförderung eines Gegenstands in Zusammenhang stehende Leistungen an einen Unternehmer oder an eine gleichgestellte ...

