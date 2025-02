Schmerzensgeld wegen Klopfen an der Wohnungsdecke

AG Berlin-Wedding 16 O 301/21

Tenor 1. Die Beklagte wird verurteilt, in der durch die Klägerin angemieteten Wohnung … folgenden Mangel zu beseitigen: Die baulichen Mindestanforderungen an den Schallschutz nach der DIN 4109 in der Fassung von 1962 zwischen der Wohnung der Klägerin im ...