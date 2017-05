Darf ein Satiriker eine AfD-Politikerin „Nazi-Schlampe“ nennen?

Wie provozierend darf Satire sein? Wie beim Tennis geht es zwischen Erdogan und Böhmermann vor Gericht hin und her. Auch in der Hauptsache ist der Satiriker vor dem Hamburger LG nun in wesentlichen Teilen unterlegen. Als ehrverletzend und rassistisch bewerteten die Richter insbesondere die Begriffe „Schweinefurz“, „Schrumpelklöten“ und „Ziegenficker“.Weiter