29.12.2016 | Kinderarmut

Bezugsrahmen und Bezugsdauer der Unterhaltsvorschusses nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden ausgeweitet

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Zu früh gefreut, heißt es für viele Alleinerziehende: Zwar hatte das Bundeskabinett am 16.11.2016 beschlossen, die Bezugsdauer des Unterhaltsvorschusses ab 1.1.2017 erheblich auszuweiten. Durch Koalitionskontroversen und Widerstand der Kommunen, die durch die Neuregelung eine Verdoppelung von Personalaufwand und Volumen fürchten, verschiebt sich die Reform.

Zwar wird die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses für Alleinerziehende, den die Kommunen auszahlen, ausdrücklich als wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Kinderarmut begrüßt.

Der kurzfristigen Umsetzung der Reform stehen aber aus Sicht der umsetzenden Behörden haushaltstechnische und bürokratische Hindernisse im Weg.

im Weg. Eine Arbeitsgruppe soll das Problem nun klären, damit es eine Lösung bis zum Frühjahr gibt.

Der Start wird sich wohl eher auf Mitte 2017 verschieben, u.a. um neue Mitarbeiter bei den Jugendämtern für die erwarteten Neuanträge einzustellen.

Bisherige Regelung nicht ausreichend

Trennt sich das Elternpaar und zahlt der verpflichtete Ex-Partner keinen Unterhalt für die gemeinsamen Kinder (mehr), springt "Vater"Staat nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) ein. Er sichert so verlässlich die wirtschaftliche Stabilität der Alleinerziehenden, die für die Betreuung und Erziehung der Kinder sorgen und anderenfalls für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssten.

Reform des Unterhaltsvorschusses kommt später

Der Vorschuss wird zurzeit sechs Jahre lang gezahlt,

lang gezahlt, höchstens jedoch bis zum 12. Geburtstag des Kindes (§ 1 Abs. 1 Nr. 1, § 3 UhVorschG). Dieser Zahlungs-Zeitraum erwies sich, angesichts verbreiteter und oft anhaltender Unterhaltszahlungsverweigerung von Elternteilen und anderen Unterhaltspflichtigen als nicht ausreichend

Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund der enormen Belastungen und Leistungen von Alleinerziehenden.

Geplant ist eine Ausweitung der Regelung bis zur Volljährigkeit des Kindes.

des Kindes. Die bisherige Höchstgrenze von sechs Jahren soll entfallen.

Die Höhe des Unterhaltsvorschuss richtet sich gem. § 2 Abs. 1 UhVorschG i.V.m. § 1612a Abs. 1 Satz 3 BGB nach dem Alter des Kindes und dem sog. Mindestunterhalt.

Der konkrete Betrag des Mindestunterhalts wird vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz alle zwei Jahre durch eine „Mindestunterhaltsverordnung“ festgelegt . Von diesem Betrag wird das für ein erstes Kind zu zahlende Kindergeld abgezogen werden (§ 2 Abs. 2 UhVorschG). Danach waren für 2017 folgende Unterhaltsvorschussbeträge geplant.

Mindestunterhalt nach § 1612a BGB (i.V.m. § 1 Mindestunterhalts-verordnung) ab 1.1.2017 abzüglich des für ein erstes Kind zu zahlenden Kindergeldes ab 1.1.2017* monatlicher Unterhaltsvorschuss ab 2017 für Kinder bis zum 6. Geburtstag 342,00 EUR 192 EUR 150,00 EUR für Kinder bis zum 12. Geburtstag 393,00 EUR 192 EUR 201,00 EUR Neu:

für Kinder bis zum 18. Geburtstag 460,00 EUR 192 EUR 268,00 EUR

* Das Kindergeld wird ebenfalls zum 1.1.2017 von 190 EUR auf 192 EUR erhöht, endgültig wird dies jedoch erst Mitte Dezember 2017 beschlossen.

Zu schnell geschossen?

Das Neue Unterhaltsvorschussrecht hätte bis Mitte Dezember verabschiedet werden müssen. Städte und Gemeinden hielten die kurzfristige Umsetzung des Gesetzes für undurchführbar und wollten auch nicht auf den zusätzlichen Kosten sitzenbleiben". Daher muss vor dem Inkrafttreten eine Einigung über die Finanzierung her. Das klappte nicht.

Der Bund trägt bislang ein Drittel der Kosten, die Länder zwei Drittel. Das Vorschussgeld, das sich die Kommunen von säumigen Unterhaltspflichtigen wieder zurückholen können (sog. Rückgriff), müssen die Länder wiederum zu einem Drittel an den Bund abführen (§ 8 UhVorschG). Es wird nun darüber diskutiert, ob der Bund auf diese Einnahmen zugunsten der Länder verzichtet, damit diese nicht zu stark belastet werden. Denn es wird immerhin geschätzt, dass die Umsetzung der Neuerungen die Länder 530 Millionen EUR kosten würde, der Bund müsste – bei gleichbleibender Kostenverteilung - 260 Millionen EUR aufbringen.

Weitere News zum Thema:

Mindestunterhalt für Kindern ab 1.1.2016 vom Steuerfreibetrag entkoppelt

Gesteigerte Unterhaltspflicht bei Mindestunterhalt

Prominente Unterhaltsmuffel

Hintergrundinformation

Der Unterhaltsvorschuss wird geleistet

in Höhe des Mindestunterhalts der ersten oder zweiten Altersstufe nach § 1612a BGB – entsprechend dem Mindestsatz der Düsseldorfer Tabelle in der zutreffenden Altersstufe – (§ 2 Abs. 1 S. 1 UhVorschG)

oder in Höhe der Differenz zwischen dem gezahlten Unterhalt und dem Mindestunterhalt (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 UhVorschG).

Vom betreuenden Elternteil bezogenes Kindergeld (stets nur in Höhe des geringsten Satzes für ein erstes Kind) oder Kindergeldersatz gemäß § 65 Abs. 1 EStG wird – anders als in § 1612b BGB – in voller Höhe angerechnet (§ 2 Abs. 2 UhVorschG).