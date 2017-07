Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen in der Arbeitswelt: Unternehmen, die dies leben, können sich für den Chefsache-Award 2017 bewerben. Bild: Fotolia LLC.

Von Chancengerechtigkeit für Männer und Frauen in der Arbeitswelt sprechen viele. Doch wer setzt sich dafür tatsächlich ein? Die Initiative Chefsache sucht Unternehmen, Personen oder Organisationen, die Chancengerechtigkeit leben – und zeichnet sie mit dem Chefsache-Award 2017 aus.

Welche Organisationen schaffen es, ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männer in Führungspositionen herzustellen? Und welche Führungspersönlichkeiten sorgen als Vorbild dafür, dass die Chancengerechtigkeit im Unternehmen gelebt wird? Organisationen und Personen, die dies erfüllen, können sich noch bis zum 31. Juli 2017 bewerben. Zudem sind auch Nominierungen von Kandidaten möglich. Hier können Sie das Bewerbungsformular herunterladen.

Kriterien für die Award-Vergabe

Kriterien für die Vergabe des Chefsache-Awards sind:

Engagement und Vorbildcharakter einer obersten Führungskraft, die sich für geeignete Rahmenbedingungen für die Umsetzung und Realisierung von Chancengerechtigkeit einsetzt.

Ausgestaltung und Implementierung einer konkreten und zukunftsweisenden Maßnahme in der Organisation für mehr Chancengerechtigkeit, die sich bereits in der Umsetzung befindet.

Klar definierte Zielbilder, die den Fortschritt der Chancengerechtigkeit in der Organisation und den Erfolg der Maßnahme messbar machen sowie zum Gelingen der Maßnahme beitragen.

Chefsache-Award: Verleihung am 7. September

Der Award, den die Initiative Chefsache vergibt, wird zum zweiten Mal verliehen. Eine renommierte Jury aus Unternehmen und Wissenschaft wählt drei Nominierte aus. Der Gewinner unter diesen Drei wird bei der Verleihung bekannt gegeben.

Die Verleihung des Chefsache-Awards findet am 7. September auf dem "Zeit"-Wirtschaftsforum 2017 in der Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg statt.



Personalvorstände in der Jury

Mitglieder der Jury sind unter anderem Janina Kugel (Personalvorstand Siemens), Prof. Dr. Angela Friederici (Direktorin und Vizepräsidentin Max-Planck-Gesellschaft), Dr. Hartmut Klusik (Personalvorstand Bayer), Armin von Buttlar (Vorstand Aktion Mensch), Dr. Rainer Esser (Geschäftsführer ZEIT Verlagsgruppe), Verena Pausder (CEO fox and sheep, Gründerin HABA digital) sowie Antje von Dewitz (Vaude) und Nora-Vanessa Wohlert (Edition f).



Hintergrund: Die Initiative Chefsache

Die Initiative „Chefsache“ ist ein Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlichem Sektor und Medien unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die „Chefsache“ fühlt sich der Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern verpflichtet und verfolgt das Ziel als Initiative mit Vorbildcharakter den notwendigen gesellschaftlichen Wandel mit neuen Konzepten zu unterstützen.

Das Personalmagazin ist Medienpartner des Chefsache-Award 2017.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie unter www.chefsache-award.de.