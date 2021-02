Bild: Pixabay In Mainz (im Bild der Mainzer Marktplatz) hat im September 2020 eine neue Business School ihren Betrieb aufgenommen.

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat eine neue Business School gegründet. Neben dem Executive Master of Business Administration (EMBA) bietet die neue Gutenberg School of Business ab dem Sommersemester 2021 einen weiteren Studiengang an.