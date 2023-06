Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podacst "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podacst "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge vier dreht sich alles um selbstverantwortliches Lernen.

Mitarbeitenden mehr Eigenverantwortung übergeben, auch beim Lernen – ein Trend, der seit Langem diskutiert wird. Doch wie sieht es in der Praxis aus?

Vierte Folge: Selbstverantwortliches Lernen – was braucht es dafür?

Darüber sprechen die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner in der vierten Folge des Podcasts "neues lernen" mit Anja Schmitz, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim, sowie mit Bastian Koch (Product Director der Lernapp "Sparks") und Janina Beck (Business Ownerin Sparks) von der Haufe Akademie. Die Gesprächspartnerinnen und -partner diskutieren, was es braucht - von Rahmenbedingungen bis Lernformaten -, damit selbstverantwortliches Lernen funktioniert, dass Eigenverantwortung fruchtet und nicht Orientierungslosigkeit bedeutet.

Was noch kommt: die nächste Podcast-Folge

In der nächsten Folge geht es um die Zukunft der Personalentwicklung. Welche Herausforderungen erwarten die Zuständigen in Unternehmen und welche Handlungsoptionen haben sie? Darüber sprechen die Podcast-Hosts mit Kai Liebert, Vorstand des Münchener Bildungsforums, und Julia Baier, stellvertretende Vorständin des Münchener Bildungsforums und Talent Managerin bei der Rational AG.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.