Themen: Gesundheitswirtschaft, Healthcare Management, betriebliche Gesundheit, Prävention Beschreibung: Frank Stratmanns Blog "Praxis2null.de" richtet sich nicht speziell an Personaler. Aber mit seinem Anspruch, "die am Gesundheitsgeschehen Beteiligten zu vernetzen", rückt er Themen in den Fokus, an denen HR nicht vorbeikommt. Häufigkeit: aktualitätsabhängig, sechs bis zwanzig Beiträge pro Monat Bewertung: facettenreich, informativ und gut reflektiert