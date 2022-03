Für Kunden bleibt der wachsende Markt für Learning-Systeme unübersichtlich. Das ist ein Ergebnis der jüngsten Marktanalyse "9-Grid Learning Systems" von Fosway. Nachholbedarf sehen die britischen Marktforscher in der Fähigkeit der Systeme, verschiedene Arten von Inhalten mit Lernbegleitung, Coaching und Kollaboration zusammenzubringen. Die Personalentwicklung bleibt gefordert.

Die Pandemie habe die Entwicklung des Marktes nachhaltig verändert, ist Fosway überzeugt. Dabei gebe es immer noch Nachzügler, die sich erst jetzt zum ersten Mal mit Learning-Systemen beschäftigen würden. Der Markt ist so attraktiv, das neue Anbieter ihn für sich entdecken. Gleichzeitig stellt Fosway eine Konsolidierung durch Übernahmen und Partnerschaften fest, zum Beispiel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen oder die begehrten Content-Bibliotheken mit anbieten zu können. Insbesondere der Fachkräftemangel könne dazu führen, dass sich die Entwicklung von Innovationen verlangsame.

Grenzen zwischen Learning-Systemen und Talent Management verschwimmen

In ihrer Marktanalyse sieht Fosway die wachsende Bedeutung des Lernens in Unternehmen bestätigt. Das zeigt sich auch darin, dass Learning-Systeme während der Pandemie intern ein wichtiges Kommunikationsmittel geworden sind und zudem die Grenzen zu Performance- und Talent Management verschwimmen. Das gelte auf Anbieterseite nicht nur für die großen Anbieter, sondern auch für das mittlere Marktsegment.

Gute Software ersetzt keine Personalentwicklungsstrategie

Eine Herausforderung für Kunden könnte die Seitwärtsbewegung im Markt sein, wo Spezialisten zu Suite-Anbietern werden und umgekehrt. Erschwerend sei auch die nach wie vor nicht klare Definition von Learning-Experience-Plattformen auf Anbieterseite. Anbietern und Käufern empfiehlt Fosway, besser zu verstehen, welche Lerneffekte überhaupt erzielt werden können und sich bewusst zu sein, dass die Technologie nur einen Teil dazu beisteuern kann. Ihre Optimierung im Sinne einer Personalisierung des Lernens erfordere außerdem einen nicht zu unterschätzenden Aufwand. Eine Strategie für "hochwirksame strategische Entwicklungsprogramme" würden die Systeme ebenfalls nicht mitliefern. Gefordert sei, verschiedene Arten von Inhalten mit Elementen der Personalentwicklung wie Coaching, Feedback oder Mentoring zu integrieren.

Systeme sollten Lernökosystem ermöglichen

Beim Trend zum Ökosystem des Lernens oder "Learning Eco System" weist Fosway auf eine Herausforderung für Anbieter hin, die darin besteht, Mitarbeitenden tatsächlich von jedem Ort aus Lernen zu ermöglichen und viele Systeme und Content-Quellen zu integrieren. Das erforderliche Schnittstellenmanagement sei teuer und nicht trivial. Es sei daher besser, schon bei der Kaufentscheidung auf die Ökosystemfähigkeit der Technologie zu achten.

Einige neue Anbieter im Fosway-Bericht

Anders als andere Marktanalysen sieht sich der "Fosway 9-Grid" nicht als Ranking von Learning-Systemen, sondern will Unternehmen einen Überblick über die Leistungsfähigkeit und die Kosten geben. Ausgewertet werden fünf Dimensionen: Potenzial der Lösung, Performance, Marktpräsenz, Gesamtbetriebskosten und zu erwartende Entwicklung in Bezug auf die Trends im Markt. Zu den langjährigen deutschen Anbietern, die es in den Fosway 9-Grid geschafft haben, zählen SAP Successfactors und die IMC AG. 2021 aufgenommen wurden die Haufe Learning Suite und Time-4-You.

Neu im diesjährigen Grid sind sechs Anbieter: Aus Dänemark kommen Eloomi, ein 2015 gegründeter und mit 78 Millionen US-Dollar finanzierter LMS- und Performance-Management-Anbieter, und LMS365, das als einzige Lernplattform speziell für die Integration in Microsoft 365 und Teams entwickelt wurde. Daneben kommen Rise Up aus Frankreich und Talent-LMS aus Griechenland hinzu. Ebenfalls neu sind die US-amerikanischen LS-Anbieter Realizeit, dessen Lernplattform ganz auf adaptives Lernen ausgerichtet ist, und Thought Industries, deren Learning Suite besonders auf die Einbeziehung externer Lernender ausgerichtet ist.

Den gesamten Bericht "Fosway 9-Grid Learning Systems" können Sie hier abrufen.





Das könnte Sie auch interessieren:

Learning Management Systeme im Zentrum der Weiterbildung

Personalentwicklung: Lernöko­systeme gestalten

MMB-Branchenmonitor 2021: E-Learning-Branche entwickelt sich stabil