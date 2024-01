Bild: analogicus / pixabay Für steuerfreie Trinkgelder gibt es keine Freibetragsgrenze mehr. Nach Ansicht des Finanzgerichts heißt das aber nicht, dass Zahlungen in beliebiger Höhe möglich sind.

In einigen Branchen sind Trinkgelder üblich und in der Regel steuerfrei. Eine gesetzliche Freibetragsgrenze gibt es dafür grundsätzlich nicht mehr. Trinkgelder in fünfstelliger Höhe und mehr sind nach aktuellen Urteilen jedoch steuerpflichtige Einkünfte.