Intelligente Aufzugstechnik: Wenn der Lift weiß, wo Du hinwillst

Die Digitalisierung hat die Aufzugstechnik erobert. Der Lift erkennt, welches Stockwerk Bewohner ansteuern wollen, bald soll Künstliche Intelligenz drohende Störungen feststellen und den Monteur entsenden. Doch beim Umgang mit den erhobenen Daten ist Sorgfalt geboten.

Wer in der Wohnanlage "Future Living Berlin" im Stadtteil Adlershof zu Hause ist, muss keinen Knopf betätigen, um den Aufzug in Bewegung zu setzen. Der weiß nämlich schon im Vorfeld, in welche Etage der Bewohner oder die Bewohnerin zu fahren gedenkt. Denn der Aufzug hat sich die üblichen Wege der Mieterinnen und Mieter gemerkt – beispielsweise, dass Frau Müller montags bis freitags von ihrer Wohnung in der zweiten Etage ins Untergeschoss fährt, wo ihr Auto steht, während sie samstags das Erdgeschoss ansteuert, um zu Fuß zum Bäcker zu gehen.

Mit diesem System stellt das von der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH (GSW Sigmaringen) realisierte Objekt noch eine Ausnahme in der Wohnungswirtschaft dar. Doch smarte Aufzugstechnologien, die auf Digitalisierung und Vernetzung setzen, gibt es auch in anderen Wohnkomplexen. Der Aufzug, das wird dabei deutlich, ist nicht mehr nur Fortbewegungsmittel, sondern Teil einer vernetzten Gebäudetechnologie, die Wohnungsuntern...