Bild: DigiWoh Arne Rajchowski, Leiter des DigiWoh Kompetenzzentrums Digitalisierung Wohnungswirtschaft, im Interview

Was kommt beim Bestandsmanagement auf die Wohnungsunternehmen in den nächsten Jahren zu? Abläufe und Prozesse werden mit Blick auf Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit zunehmend digitalisiert. Doch was gilt es insbesondere im technisch-energetischen Bereich zu beachten?