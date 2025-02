Fachkräftemangel: Mitarbeiterbindung in der Immobilienbranche

Bild: Pexels/Diva Plavalaguna Glückliche Mitarbeiter sind treue Mitarbeiter (Symbolbild)

In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnen attraktive Angebote zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung. Besonders in der Immobilienbranche, die mit der Talentakquise und -entwicklung schwer ringt. Katharina Reinhard, Personalchefin der GSG Berlin, über Ideen zur Förderung von Loyalität und Motivation.