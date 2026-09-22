Aus den Augen, aus dem Sinn – so lässt sich unser Umgang mit Müll wohl am besten beschreiben. Und das trifft auch auf die derzeit größte Abfallquelle zu: den Abriss von Gebäuden. Rund die Hälfte des Abfallaufkommens in Deutschland machen Bau- und Abbruchabfälle aus, der Bausektor gehört damit zu den rohstoffintensivsten Branchen.
In ganz Deutschland summiert sich die Materialsubstanz der Gebäude auf schätzungsweise rund 21 Milliarden Tonnen – ein gigantisches Rohstofflager. Beim Umbau oder Abriss von Gebäuden landen Baustoffe wie Beton, Stahl, Holz und Kunststoff oft als Abfall auf der Deponie. Zwar wird ein Teil wiederverwertet, aber meist in minderwertiger Form.
Warum der Gebäudesektor sein Ressourcenproblem lösen muss
Welche volkswirtschaftlichen Schäden die lineare Wirtschaftsweise etwa durch Ressourcenverluste, steigende Abhängigkeiten von Primärrohstoffen und externe Umweltkosten verursacht, verdeutlichen beispielsweise die Analysen der Circularity Gap Reporting Initiative. Die jäh...
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