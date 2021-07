Bild: Haufe Online Redaktion Larissa Lapschies, Geschäftsführerin der Immobilienjunioren und German Market Leader RICS, im L'Immo-Podcast

Wer sich in den Sozialen Medien gut vernetzt, hat schon halb gewonnen – das gilt auch in der Immobilienbranche. Doch es gibt Grenzen. Worauf ist zu achten? Wie manage ich meine Kontakte? Das erklärt Larissa Lapschies, German Market Leader RICS, in der neuen Folge L'Immo.