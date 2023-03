Christian Bock und Anton Holler schließen sich der ABG Capital an. Greyfield-Geschäftsführerin Sarah Dungs ist der Kopf des neugegründeten Verbands Bauen im Bestand. Und Martin Eberhardt neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hannover Leasing Investment.

Die ABG Real Estate Group verstärkt die Geschäftsführung des Bereichs Investmentmanagment der ABG Capital: Christian Bock folgt am 1.7.2023 auf Piotr Bienkowski, der das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen hat, und am 1.8.2023 stößt Anton Holler dazu. Bock war zuletzt im Vorstand von DIC Asset; Holler ist aktuell Geschäftsführer von Colliers International Deutschland. Die beiden Neuzugänge komplettieren Dr. Daniel Landgraf.

Verband für Bauen im Bestand gegründet

Auf Initiative der Greyfield Group hat sich der Verband für Bauen im Bestand (BiB) gegründet: Erste Vorsitzende ist Sarah Dungs, Geschäftsführerin bei Greyfield. Zweite Vorsitzende ist Diana Anastasija Radke, Managing Partner bei der KVL Bauconsult. Weitere Vorstandsmitglieder sind Nicola Halder-Haß, geschäftsführende Gesellschafterin der Bricks & Beyond, und Annabelle von Reutern, Head of Business Development bei Concular.

Bild: Greyfield Group, Julius Gnoth Sarah Dungs

Berliner Wohnungsbaugesellschaft hat neuen Geschäftsführer

Lars Dormeyer wird zum 1.7.2023 neuer Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM). Er folgt auf Christina Geib, die zum 31.3.2023 aus der Geschäftsführung des kommunalen Unternehmens ausscheiden wird. Aktuell leitet Dormeyer den Bereich Assetmanagement beim kommunalen Wohnungsunternehmen Degewo.

Jörg Franzen bleibt Vorstandschef der Gesobau

Der Aufsichtsrat des landeseigenen Berliner Wohnungsunternehmens Gesobau hat Jörg Franzen für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Die Verlängerung des laufenden Vertrages gilt bis zum Jahr 2029.

Michael Stark-Urzendnik schließt sich Dreso-Tochter an

Real Blue, der Investmentmanager der Drees & Sommer (Dreso) Gruppe, hat vor Kurzem Michael Stark-Urzendnik als Generalbevollmächtigten, Leiter Business Development und Kommunikation eingesetzt. Zuvor war er als Leiter Vertrieb bei Mondial tätig.

Führungswechsel bei der Hannover Leasing

Martin Eberhardt ist seit dem 1.2.2023 Vorsitzender der Geschäftsführung der Hannover Leasing Investment GmbH. Zuvor hatte er einen Sitz im Aufsichtsrat des Unternehmens der Corestate Capital Gruppe. Eberhardt wird in seiner neuen Funktion die Bereiche Investment, Portfolio- und Assetmanagement, Vertrieb sowie Strukturierung verantworten. Er folgt auf Sebastian Hartrott, dessen Vertrag als Geschäftsführer zum 31.1.2023 planmäßig ausgelaufen ist.

Ehemaliger HPP-Geschäftsführer wechselt zu Landmarken

Gerhard Feldmayer, bis Ende 2022 noch Geschäftsführer bei HPP Architekten, wird künftig die Tochtergesellschaften des Projektentwicklers und Investors Landmarken als Gestaltungs- und Innovationstreiber unterstützen. In der neuen Rolle soll er insbesondere bei der Entwicklung von Pilotprojekten im Bereich Neues Bauen helfen – beispielsweise bei der Tochtergesellschaft Moringa, die sich auf Cradle-to-Cradle-Konzepte spezialisiert hat.

Bild: Heimstaden, Steffen Kugler Nassima Leipold

Nassima Leipold geht von WeWork zu Heimstaden

Nassima Leipold hat zum 1.2.2023 die neugeschaffene Position einer Head of Operations beim Wohnungsunternehmen Heimstaden übernommen – sie kommt vom Büroflächenanbieter WeWork. Beim europaweit tätigen Wohnungsvermieter beaufsichtigt sie vom Berliner Standort aus unter anderem das Country Management.

Engel & Völkers: Christian Paul leitet das operative Geschäft

Christian Paul verstärkt seit Kurzem als neuer Chief Operating Officer (COO) die Geschäftsführung von Engel & Völkers. Er wird in der neuen Position das gesamte operative Geschäft in Europa verantworten. Paul war zuvor Chief Digital Officer (CDO) bei Engel & Völkers Technology.

Alpha Real Estate: Stefan Fuchs ist COO

Stefan Fuchs wird zum 1.3.2023 COO der Alpha Real Estate. Er verantwortet fortan die Unternehmensbereiche Acquisition, Asset Management und Property Management. Zuletzt war Fuchs als Head of Asset Management Residential DACH bei der Patrizia tätig.

GGM ernennt José Martin Pelegrina zum Geschäftsführer

José Martin Pelegrina hat zum 1.2.2023 der Geschäftsführung der GGM Gesellschaft für Gebäude-Management übernommen. Bei der Tochtergesellschaft der OFB Projektentwicklung verantwortet er fortan die Bereiche Technisches Property Management und das zentrale Projektmanagement. Pelegrina ist seit August 2022 im Unternehmen.

IKP Immobiliengruppe mit neuem Leiter Real Estate

Oliver Rolle ist seit dem 1.2.2023 für die IKP Immobiliengruppe tätig. Dort verantwortet er als Leiter Real Estate das operative Tagesgeschäft sowie die Erweiterung seines Geschäftsbereiches. Zuletzt leitete er als Vorstand die Geschäfte der Planet Home Investment AG.

Realogis: Bülent Alemdag ist Investmentchef

Bülent Alemdag hat zum 1.2.2023 die Gesamtverantwortung für das Investmentgeschäft der Realogis übernommen. Zuletzt war er Geschäftsführer der Realogis Immobilien Düsseldorf, darüber hinaus verantwortete er Investmentgeschäfte des Logistikimmobilienunternehmens in diversen Teilmärkten Deutschlands.

Catella: Carsten Stork ist Leiter Asset Management

Seit dem 1.2.2023 verstärkt Carsten Stork die Catella Real Estate als Leiter Asset Management. Vor seinem Wechsel leitete Carsten Stork die entsprechende Abteilung bei BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM).

Bild: Savills Daniel Jessop

Savills-Tochter Workthere: Neuer Deutschland-Chef

Daniel Jessop hat Anfang Februar 2023 das deutschlandweite Geschäft von Workthere, einer Vermittlungsplattform für Flexible Workspaces, übernommen. Vor seinem Wechsel zum Tochterunternehmen von Savills war Daniel Jesson bei Wework Deutschland tätig.

Value One Facility Management erweitert Geschäftsführung

Christoph Stroff wird neben Christian Trilsam neuer Co-Geschäftsführer der Value One Facility Management. Er war zuvor bereits als Head of Operations im Unternehmen tätig. In der neuen Rolle verantwortet er die Akquise und die operative Abwicklung sämtlicher Facility-Management-Aufträge im Bereich Technik und Betrieb.

Max Bode scheidet frühzeitig aus Helma-Vorstand aus

Max Bode hat sein bis 30.6.2023 laufendes Mandat als Vorstand der Helma Eigenbau am 20.2.2023 vorzeitig niedergelegt. Auch seine Posten als Geschäftsführer der Helma Wohnungsbau und der Helma Ferienimmobilien hat er aufgegeben.

EBZ Berufskolleg unter neuer Leitung

Dr. Christoph Winkler ist seit dem 1.2.2023 Schulleiter des EBZ Berufskollegs Immobilienwirtschaft. Er folgt auf Annegret Buch.

ZDB: Iris Rabe übernimmt als Pressesprecherin

Iris Rabe ist seit dem 1.2.2023 Pressesprecherin des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) und leitet die Abteilung Kommunikation und Presse. Sie ist bereits seit 2016 für den Verband tägig, zuvor als Leiterin der Abteilung Politische Kommunikation.

Neuer Geschäftsführer bei Cube Life

Cube Life, ein Spezialist im Bereich Mikrowohnen, hat Matthias Knappitsch mit Wirkung zum 1.2.2023 zum Geschäftsführer bestellt. Vor seinem Einstieg bei der Tochterfirma des Leverkusener Projektentwicklers Cube Real Estate war er bei der Hausverwaltung Optima tätig.

FPRE mit neuem CSO

Marco Witzel ist seit dem 1.2.2023 Chief Sales Officer (CSO) beim Beratungs- und Forschungsunternehmen Fahrländer Partner Deutschland (FPRE). Zuletzt war er im Kölner Maklerhaus Dr. Oebels + Partner tätig.

Bild: Coros Katharina Martin und Michael Merkelbach

Coros hat jetzt eine Doppelspitze

Katharina Martin und Michael Merkelbach leiten seit Kurzem in gemeinsam die Geschäfte im Bereich Asset Management bei Coros. Sie habe die neuen Aufgaben von Paul Sattlegger übernommen. Zuvor waren beide bereits in Führungspositionen im kommerziellen beziehungsweise technischen Asset Management des Unternehmens.

BMC erweitert Geschäftsführung

Thomas Wenzel ist in die Geschäftsführung des Immobilienberaters Bell Management Consultants (BMC) aufgestiegen. Er leitet seit Kurzem mit dem Gründer Markus G. Bell die strategische Entwicklung und Akquisition sowie eigenverantwortlich die Bereiche Marketing und Kommunikation.

Stefan Schaffner leitet PropTech-Verband

Stefan Schaffner, Geschäftsführer der ProFM Facility & Project Management, ist neues Vorstandsmitglied der German PropTech Initative (GPTI). Der Verband aus Gründern und Unternehmen verfolgt das Ziel, die Digitalisierung in der Immobilienbranche voranzutreiben.

Getec installiert CEO für Immobiliensparte

Dr. Henning Lustermann wird zum 1.3.2023 neuer Chief Executive Officer (CEO) des Segments Immobilie bei Getec Plattform, einem Partner der Industrie und der Immobilienwirtschaft für grüne Energielösungen. Derzeit ist er noch bei E.on Energy Solutions tätig.