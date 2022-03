Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Laura Hines-Pierce wurde zur Co-CEO von Hines befördert. Andreas Deiß ist neu im Vorstand der Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" (WGCZ). Kai-Uwe Ludwig gibt den Chefposten bei 6B47 Germany ab. Und Thilo Kusch ist jetzt Finanzchef P3 Logistic Parks.

Das internationale Immobilienunternehmen Hines hat Laura Hines-Pierce mit sofortiger Wirkung zur Co-Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Sie ist seit 2020 als Senior Managing Director im CEO-Büro tätig. Davor war sie Transformationsbeauftragte. Hines-Pierce gehörte auch zum Gründungsteam des OneHines Women's Network. Bevor sie zu Hines kam, arbeitete sie für Sotheby's in New York.

Neuer Vorstand bei der WGCZ

Andreas Deiß ist seit dem 1. Februar Vorstand der Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" (WGCZ). Er übernimmt das Mandat befristet bis zum 31.12.2022. Sein Aufgabenschwerpunkt liegt im Bereich Finanzen und in der Spareinrichtung. Deiß war in den vergangen Jahren für verschiedene Genossenschaften im Finanzbereich tätig.

6B47: Kai-Uwe Ludwig geht

Kai-Uwe Ludwig, Vorsitzender der Geschäftsführung der 6B47 Germany GmbH und Vorstand der 6B47 Real Estate Investors AG, lässt seinen Vertrag auslaufen und verlässt das Unternehmen nach sieben Jahren Ende Juni 2022. Künftig wird die Gesellschaft in Deutschland von einem Duo geleitet: Anton T. Schöpkens, dessen Vertrag kürzlich verlängert wurde, bleibt Teil des Management-Teams. Die zweite Position wird neu besetzt.

Thilo Kusch ist CFO bei P3 Logistic Parks

P3 Logistic Parks, Entwickler und langfristiger Eigentümer von Logistikimmobilien in Europa, hat Thilo Kusch mit Wirkung zum 1.2.2022 zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Die Position wurde neu geschaffen. Kusch hatte zuletzt Interim-CFO-Positionen in anderen Unternehmen inne, davor war er Finanzchef unter anderem von T-Systems.

Wechsel in der Geschäftsführung der Bayerncare

Günther Marzog ist vor Kurzem in die Geschäftsführung der Bayerncare, einem Beteiligungsunternehmen der Sontowski & Partner Group, eingetreten. Er folgt auf Robert Wießner, der seine berufliche Laufbahn beendet. Marzog war zuletzt als kaufmännischer Vorstand bei der Firmengruppe Riedel Bau tätig.

Bild: Bayerncare GmbH Günther Marzog

HKA erweitert Führungsteam

Thorsten Seher wurde in die Geschäftsführung der HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, einem Tochterunternehmens der Immac Group berufen. Mit der Bestellung wird das Führungsteam Geschäftsführer Tim Ruttmann, Leitung Risikomanagement, und Lutz Kohl, Leitung Portfoliomanagement geschlossene Fonds, planmäßig erweitert. Seher verantwortet innerhalb der Hanseatischen bereits seit Juli 2020 den Aufbau des Portfoliomanagements für offene und institutionelle Fonds.

Wüest Partner stärkt ESG and Sustainability

Gerhard Hoffmann ist seit dem 1.2.2022 Director ESG and Sustainability Deutschland bei Wüest Partner. Die Stelle wurde neu geschaffen. Hoffmann ist unter anderem als Experte auch in Arbeitskreisen des Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) und als Mitglied und Senior Auditor für die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) aktiv.

Neuer Geschäftsführer bei Quest Investment Partners

Quest Investment Partners hat Luis Walther-Kraft mit Wirkung zum 1.2.2022 zum Geschäftsführer ernannt. Er übernimmt die neue Position des Chief Investment Officers (CIO) bei Quest Development. Walther-Kraft kam im Juni 2018 ins Unternehmen und leitete zuletzt den Bereich Transactions & Partnering. Er verstärkt das Team um die beiden Geschäftsführer Dr. Ricardo Alvarez und Ulrich Rössing.

Bild: Sebastian Vollmert Luis Walther-Kraft

Jens Kulicke geht zur Deutschen Habitat

Die Deutsche Habitat, Projektentwicklungssparte von CR Investment Management, erweitert die Geschäftsführung um Jens Kulicke. Er wird das Unternehmen mit Torsten Hollstein und Hans-Peter Werner leiten. Kulicke kommt von der LBBW Immobilien Development, wo er 2016 in die Geschäftsführung berufen worden war. Zuvor war er unter anderem bei DIC Deutsche Immobilien Chancen und Buderus Immobilien.

GRK-Gruppe: Markus Kopp ist Personalchef

Markus Kopp, ehemaliger Vorstand der Mitteldeutsche Flughafen AG, ist seit Kurzem Geschäftsführer des Immobilienunternehmens GRK-Servicewohnen. Gleichzeitig leitet er die Bereiche Marketing und Personal für die gesamte Firmengruppe. Er war zuletzt selbstständiger Berater und geschäftsführender Gesellschafter von Adversis Pharma.

Copro beruft zwei Geschäftsführerinnen

Liza M. Kil und Heben Woldai sind neue Geschäftsführerinnen der Copro Projektentwicklung GmbH. Kil leitet seit 2014 bei Copro Berlin die Bereiche Transaktion und Akquisition. Woldai arbeitete von 2009 bis 2013 bei Copro in Stuttgart. Danach war sie bei der Mace Group Key-Account Managerin. Seit 2015 leitet sie bei Copro in Berlin das Projektmanagement. Firmengründer Marc F. Kimmich hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und wird als Gesellschafter neben Nils Erichsen und Ansgar Oberholz im Beirat sitzen.

Bild: Copro Projektentwicklung GmbH Liza M. Kil (links) und Heben Woldai

BNPPRE: Christopher Raabe ins Advisory Board berufen

Christopher Raabe wurde ins Advisory Board von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) berufen. Er ist seit rund 15 Jahren im Unternehmen – zunächst als Consultant in der Abteilung Industrial Services. Im Jahr 2014 wurde er zum Bereichsleiter Industrial Letting ernannt und ist seit 2018 als Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial für die Vermietungs- und Investmentaktivitäten in dieser Assetklasse tätig.

BNPP REPM befördert Christina Neuper

Christina Neuper wurde zum 1.2.2022 in die Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate Property Management GmbH (BNPP REPM) berufen. Sie verantwortete davor seit 2015 als Regional Director die Immobilienmanagement-Aktivitäten von BNP Paribas Real Estate in Bayern und Baden-Württemberg und war Head of Key Account Management Deutschland. Das deutschlandweite Property Management wird sie gemeinsam mit Jennifer Baumann, Geschäftsführerin und Head of Property Management, leiten.

Neue Head of Research bei BNPPRE Deutschland

BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) Deutschland hat Inga Schwarz zur alleinigen Head of Research ernannt. Sie übernimmt die Position von Wolfgang Schneider, der sich zukünftig vor allem auf seine Aufgaben in der Geschäftsführung der BNP Paribas Real Estate Consult GmbH konzentrieren wird. Schwarz kehrte 2020 als Co-Head of Research zu BNP Paribas Real Estate zurück. Davor war sie von 2005 bis 2015 Head of Research bei Cushman & Wakefield in Deutschland.

Bild: BNP Paribas Real Estate Inga Schwarz

Norsk ernennt Paco Wieland zum CSR-Officer

Paco Wieland ist CSR (Corporate Social Responsibility)-Manager der Norsk Deutschland AG. Die Position wurde neu geschaffen. Wieland tritt als Prokurist gleichzeitig in die Geschäftsführung der Norsk Impact Investing gGmbH ein. Wieland ist seit 2018 im Unternehmen und war zunächst für das Controlling zuständig.

Adriano Ropeter wechselt als CSO zu FIO

Der Softwareentwickler FIO hat Adriano Ropeter für die neue Stelle des Chief Sales Officers (CSO) gewonnen. Er kommt vom Bewertungsportal Scoperty, einer Tochtergesellschaft von ING und Interhyp, wo er den Posten des Head of Sales innehatte.